El máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez, expresó su inconformidad luego de la derrota 2-1 frente a Junior de Barranquilla, en un compromiso correspondiente a la Liga BetPlay disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La fecha estuvo marcada por un ritmo intenso desde los primeros minutos, con un Junior que buscó imponer condiciones en casa y un América que apostó por transiciones rápidas y presión en campo rival.

El equipo barranquillero logró abrir el marcador y tomar ventaja en un momento clave del partido, mientras el conjunto vallecaucano reaccionó y encontró el empate parcial, lo que mantuvo la incertidumbre durante buena parte del juego. Sin embargo, en el minuto nueve de reposición (de seis que había decretado el arbitro), Junior consiguió el penal terminó inclinando el resultado a su favor.

¿Qué dijo Tulio Gómez , accionista del América, sobre el partido contra Junior?

Luego del encuentro, Gómez cuestionó públicamente el arbitraje y sugirió que algunas determinaciones influyeron en el marcador, declaraciones que provocaron repercusión en el entorno deportivo y podrían derivar en eventuales consecuencias disciplinarias por parte de la Dimayor, entidad encargada del campeonato.

“Hasta que Junior no nos metiera un gol, el árbitro no daba por terminado el partido. Tuvo que esperar hasta el minuto 99 para meternos la mano. Qué grosería de arbitraje; en la falta que no fue penal, el juez de línea corrió como loco a señalar penal. Afortunadamente, el VAR no permitió que ese juez de línea nos metiera la mano”, indicó Gómez en su cuenta de X.

Hasta que Junior no nos metiera un gol el árbitro no daba por terminado el partido, tuvo que esperar hasta el minuto 99 para meternos la mano, que grosería de arbitraje, en la falta que no fué penal el juez de línea corrió como loco a señalar penal, afortunadamente el VAR no… — Tulio A Gómez (@tulioagomez) February 19, 2026

