En esta época de la temporada, los jugadores profesionales se están cuidando lo máximo posible porque cualquier lesión los puede sacar de la próxima Copa del Mundo, pues ya hay algunos futbolistas que definitivamente por tiempos no podrán jugar el torneo en Estados Unidos, México y Canadá a mitad de año.

Es más, recientemente se conoció un nuevo caso de un futbolista que se lesionó la rodilla y por eso no alcanzará a llegar, si su equipo clasifica, al próximo Mundial: Oleksandr Zinchenko de Ucrania.

El exjugador del Manchester City, Arsenal y más estaba disputando su primera titularidad con el Ajax, equipo que lo fichó hace poco, pero en apenas cuatro minutos de juego su ilusión se fue a la basura.

Qué le pasó a Oleksandr Zinchenko

En el partido frente a Fortuna, el lateral estaba disputando un balón con el rival, pero la pierna se le quedó trabada y por eso quedó lesionado y tuvo que ser sustituido.

Esta fue la jugada:

😳🇺🇦🇳🇱 Increíble la mala suerte de Oleksandr Zinchenko en su 1ª titularidad con Ajax. 🚑 Se le trabó la rodilla en cuatro minutos de partido vs Fortuna y hoy se confirmó que será baja por SEIS MESES. Se pierde el repechaje con Ucrania para el Mundial. ⛔️ pic.twitter.com/H3vHQp7LYD — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 17, 2026

Desde ese momento se supo que era cuestión de rodilla, pero luego de los exámenes se determinó que efectivamente tuvo una lesión de ligamento cruzado (no se conoce si fue ruptura completa), pero lo que sí es cierto es que igual tendrá que ser sometido a cirugía y estará varios meses fuera de las canchas.

De esta manera, el jugador se pierde lo que queda de la temporada y, además, el Mundial en caso de clasificar.

Cómo será el repechaje de Ucrania

Cabe recordar que la Selección de Ucrania clasificó al repechaje y, luego del sorteo, quedó definido que se enfrentará a Suecia en la semifinal que se disputará el 26 de marzo. De avanzar, se medirá con el ganador entre Albania y Polonia el 31 de marzo buscando un cupo en la próxima Copa del Mundo.

