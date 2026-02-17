El ambiente en la Selección Colombia, que debería ser de total calma a pocos meses del inicio del Mundial 2026, se ha visto sacudido por una noticia que llega con fuerza desde Buenos Aires. Néstor Lorenzo, el artífice del gran momento del equipo nacional, estaría en la parte más alta de la lista de deseos de Boca Juniors.

No es un secreto que el club ‘Xeneize’ atraviesa un momento de transición bajo la dirección de Claudio Úbeda, quien fue ratificado a finales de 2025 tras la salida de Miguel Ángel Russo.

Sin embargo, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya está planificando el futuro a largo plazo, y el nombre de Lorenzo ha pasado de ser un simple rumor a una posibilidad real que preocupa a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Según reveló el periodista Roberto Leto en Directv Sports, y ha sido replicado por medios como Diario AS, Riquelme tiene una debilidad profesional por el estratega argentino. Las razones son claras: su éxito rotundo con Colombia (llevándola a la final de la Copa América 2024 y manteniendo un invicto histórico de 28 partidos) y su pasado como jugador de Boca en 1996.

“El técnico que le encanta a Riquelme para que dirija a Boca en algún momento, y si es posible después del Mundial, es un técnico argentino que estará en el Mundial. Jugó en Boca y se llama Néstor Lorenzo”, afirmó Leto en una de sus recientes intervenciones.

Lorenzo no solo conoce las entrañas de la Bombonera, sino que ha demostrado una capacidad de gestión de grupo y una resiliencia táctica que encajan perfectamente con el ADN que Riquelme busca recuperar para el club.

¿Qué pasaría con su cargo en la Selección Colombia?

Actualmente, Lorenzo tiene un contrato vigente con la FCF que finaliza técnicamente en julio de 2026, coincidiendo con el cierre de la Copa del Mundo.

A continuación, los tres escenarios posibles:

Salida tras el Mundial: si Lorenzo decide no renovar su vínculo con la Federación Colombiana tras la cita orbital, quedaría en libertad de acción para negociar con Boca Juniors. Esto ocurriría a partir de agosto de 2026, permitiéndole a Boca iniciar un nuevo proceso con él desde cero. Renovación condicionada: existe la posibilidad de que la FCF intente blindar al técnico antes del inicio del torneo en Estados Unidos, México y Canadá. No obstante, el deseo personal del técnico de dirigir al club de sus amores podría ser un obstáculo insalvable para los directivos colombianos. El factor resultados: se sabe que el futuro de los técnicos de selección suele depender del papel desempeñado en la Copa del Mundo. Un desempeño histórico de Colombia podría elevar sus pretensiones o, por el contrario, cerrar un ciclo de manera gloriosa para dar el salto al fútbol de clubes.

Pese al ruido mediático, Néstor Lorenzo ha mantenido un perfil bajo y ha aclarado que su prioridad absoluta es la logística para los duelos de fase de grupos contra Portugal y Uzbekistán.

Lorenzo no dejará a la Selección antes del Mundial. La gran incógnita comenzará el día después de que termine la participación de la ‘Tricolor’ en la Copa del Mundo.

