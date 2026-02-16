Este lunes 16 de febrero, la dirigencia de Boyacá Chicó F.C. anunció la salida de Flabio Torres de la dirección técnica del primer equipo, en una decisión que responde a los pobres resultados obtenidos por el estratega en lo que va de la temporada de la Liga BetPlay 2026-I.

En un breve comunicado publicado por el club boyacense, se informó que “el profesor Flabio Torres ha dejado de ser DT de nuestra institución”, cerrando así un ciclo que comenzó en abril de 2025 cuando se anunció su regreso al fútbol colombiano con la misión principal de asegurar la permanencia del equipo en la máxima categoría.

La salida de Torres se da justo después de la derrota 2-1 ante Fortaleza FC, en la séptima fecha del campeonato. Antes de este compromiso, Boyacá Chicó había conseguido una victoria destacada por 5-0 frente a Jaguares de Córdoba, un resultado que brevemente levantó el ánimo del club y de su afición.

Sin embargo, ese triunfo no logró revertir la tendencia general del equipo, que acumuló una campaña marcadamente irregular en el inicio del torneo.

En total, el equipo ajedrezado sumó solo cuatro puntos en siete fechas disputadas, producto de una victoria, un empate y cinco derrotas, cifras que posicionaron al club en la casilla 17 de la tabla general y, lo más preocupante para la directiva, muy cerca de la zona de descenso por promedio.

¿Cuántos técnicos han sacado en el FPC este año?

Con Flabio Torres, ya son cuatro los técnicos que han salido de sus cargos en el fútbol colombiano este año 2026, específicamente en lo que va de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I (el primer semestre del torneo).

Hernán Torres (Millonarios): fue el primero en salir, tras la tercera fecha. El club lo desvinculó después de tres derrotas consecutivas al inicio del torneo (incluyendo una 2-1 ante Pasto), dejando al equipo colero sin puntos en ese momento. La decisión se tomó a finales de enero. Nelson ‘Rolo’ Flórez (Cúcuta Deportivo): salió tras la quinta fecha, a inicios de febrero. El equipo tuvo un arranque irregular, sin victorias en los primeros partidos, lo que llevó a la dirigencia a tomar la medida. José Alexis Márquez (Jaguares de Córdoba): el tercero, anunciado el 14 de febrero de 2026. Presentó su renuncia irrevocable tras una goleada 5-0 recibida ante Boyacá Chicó en la fecha 6, y la junta directiva la aceptó. Dirigió solo cinco partidos este semestre. Flabio Torres (Boyacá Chicó): el cuarto, tras la derrota 2-1 ante Fortaleza CEIF en la fecha 7. El equipo acumuló malos resultados (solo 4 puntos en 7 fechas), comprometiendo seriamente la tabla del descenso.

