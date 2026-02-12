Deportivo Cali protagonizó una complicada derrota este miércoles, 11 de febrero, frente a Internacional de Bogotá en el estadio de Techo, un compromiso que terminó 3-2 y que dejó mal parado al equipo de Alberto Gamero.

Y es que los hinchas no están muy felices por la forma en la que está afrontando los compromisos el entrenador, pues muchas veces saca jugadores que están siendo figuras, no lee bien los encuentros y demás, por lo que hay más dudas que certezas.

Teniendo esto en cuenta y la inversión que hizo el club para conformar una nómina tan competitiva, el futuro del técnico no estaría tan garantizada, o al menos estaría siendo analizada.

Qué va a pasar con Alberto Gamero

Y es que luego de este compromiso y entendiendo que no se puede perder tiempo en el campeonato, las directivas ya habrían comenzado a estudiar la actualidad del técnico para determinar hasta cuándo le dan plazo para mejorar la situación.

Esa información la filtró el periodista Felipe Sierra, quien a través de sus redes sociales confirmó que la principal preocupación pasa por el tema del descenso.

🚨 La continuidad de Alberto Gamero (62) está siendo discutida y evaluada por la dirigencia del #Cali, pues crece la preocupación por la situación del equipo y la tabla del descenso. Hoy se tomará una decisión 🟢 pic.twitter.com/odkco3SyJZ — Pipe Sierra (@PSierraR) February 12, 2026

Cabe recordar que Gamero aterrizó en la capital del Valle del Cauca luego de su paso por Millonarios y aunque se ha visto mejoría con respecto a lo que se venía presentando, igual los resultados no han sido los esperados y por eso es que podría salir pronto.

Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali

Por lo pronto, el técnico y su equipo de trabajo deben cambiar la página para seguir con el trabajo, teniendo en cuenta que el próximo encuentro no será nada sencillo.

El siguiente partido del Deportivo Cali será el próximo domingo, 15 de febrero, a partir de las 6:30 de la tarde contra Atlético Nacional en el estadio Palmaseca del municipio de Palmira.

