En las últimas horas, James Rodríguez volvió a hablar sobre lo que significa su llegada al Minnesota United de la MLS, así como lo que espera conseguir con miras al Mundial 2026 donde muy seguramente estará con la Selección Colombia.

De igual manera, en diálogo con The Athletic, el mediocampista tocó otros temas que giran a su alrededor como el de la versión que más se repitió durante su paso por el Bayern Múnich: que se habría marchado de Alemania por el frío. El volante colombiano fue tajante y aseguró que esa narrativa no corresponde a la realidad.

Con esas palabras, el capitán de la Selección Colombia buscó cerrar definitivamente una teoría que durante años circuló en redes. Rodríguez dejó claro que su salida del Bayern obedeció a otras razones deportivas y profesionales, más no a las condiciones climáticas de Múnich.

“En cuanto a lo de Múnich, en Colombia cambiaron todo eso solo para armar chismes. Piensan que me fui por el frío. Pero me fui por otra razón: porque básicamente tenía un acuerdo hecho con el Atlético [de Madrid]. Quería vivir en Madrid. Mi hija estaba allí. Pero eso ya es pasado”, agregó sobre el mismo tema.

¿Qué dijo James Rodríguez sobre la prensa en Colombia?

El cucuteño cuestionó la manera en que, según él, algunos medios en Colombia manejan sus declaraciones. En la misma entrevista, lanzó una advertencia que sonó a crítica directa:

“Solo miren, van a tergiversar lo que acabo de decir sobre el fútbol colombiano. Publicarán un titular diferente. En Colombia yo decía una cosa y (la prensa) publicaba algo completamente distinto”, explicó el ‘10’.

James aseguró que este tipo de situaciones han sido recurrentes a lo largo de su carrera y que muchas veces sus palabras terminan transformadas en polémicas que, desde su punto de vista, no corresponden a lo que realmente quiso expresar.

“Siempre han girado mis palabras y creado especulación mediática. Siempre ha sido así”, añadió en el diario estadounidense.

James Rodríguez habló de la Selección Colombia

El mediocampista de 34 años también habló sobre la dificultad de encontrar un reemplazo en la Selección Colombia para el rol creativo que él ha desempeñado durante más de una década. El cucuteño aseguró que el problema no es la falta de talento, sino el peso de la presión.

“Muchos jugadores han ido y venido durante mi tiempo. La gente dice: ‘El nuevo [Faustino] Asprilla’, ‘El nuevo [Radamel] Falcao’, ‘El nuevo James’. Llegan, juegan un par de partidos, y luego, quizás, la presión —o todo ese tipo de cosas— simplemente no la manejan bien. Así que, estar con la selección, representar a un país durante tanto tiempo, no es fácil. Es la presión que uno lleva consigo”, aseguró Rodríguez en el mismo medio.

James también se refirió a sus detractores y a cómo maneja los cuestionamientos que han acompañado su carrera, especialmente en los últimos años. Lejos de mostrarse afectado, aseguró que las críticas funcionan como impulso personal.

“Mis detractores probablemente dicen —probablemente piensan— que [sus críticas] me harán daño o me afectarán. Es todo lo contrario. Son el combustible que me impulsa a hacer lo que quiero y a lograr lo que me propongo”, comentó.

Incluso fue más allá al señalar que quienes dudan de él terminan, sin quererlo, ayudándolo.

“Quienes dudan de mí, son quienes me dan la chispa para salir a la cancha y hacer las cosas bien; encienden esa llama. Lo que no se dan cuenta es que, en realidad, me están haciendo un favor”, concluyó.

