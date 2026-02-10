Lo de Jhon Jáder Durán sigue siendo un caso de estudio, puesto que más allá de su talento y de convertirse en una de las mayores promesas del fútbol mundial, recientemente ha saltado de equipo en equipo sin pena ni gloria, al punto que ahora jugará con su cuarta institución en menos de tres años.

Y es que cabe recordar que en las últimas horas se confirmó su paso al Zenit de San Petesburgo, en Rusia, luego de estar apenas seis meses en el Fenerbahce de Turquía.

Así lo anunciaron:

Джон Дуран — игрок «Зенита»! Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Аль-Наср» достигли договоренности о переходе нападающего в состав петербургского клуба. Арендное соглашение действует до конца сезона-2025/26. Футбольный клуб «Зенит» приветствует Джона Дурана в Петербурге! pic.twitter.com/x3Zr3KHpcI — ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 9, 2026

Ahora, todo indica que hubo tres razones fundamentales que causaron la salida del jugador colombiano del equipo turco, pasando, sobre todo, por su actitud.

Por qué salió Jhon Jáder Durán del Fenerbahce

Según reveló el medio AS, las tres razones más fuertes fueron:

Mala actitud frente a sus compañeros.

Mal estado físico.

Ruptura con cuerpo técnico y dirigentes.

Frente a la primera razón, el medio aseguró que el futbolista nunca se acopló con sus compañeros, pues en los almuerzos y reuniones tenía mala actitud y por eso muchos manifestaron su deseo de que saliera del club porque estaba dañando la armonía del grupo.

En cuanto a lo segundo, el jugador manifestó en algunas oportunidades que tenía problemas musculares, pero en los estudios no salía nada y por eso estaba la creencia de que, tal como ocurrió en Inglaterra, se inventaba las lesiones.

Finalmente, todo indica que la relación con el técnico y el presidente no iban de la mejor manera, pues siempre que salía del campo tenía mala actitud y cuando el mandatario, Sadettin Saran, quiso aconsejarlo de buena manera, la respuesta del colombiano no fue la mejor, por lo que desgató la relación y optó por ceder el préstamo a otra institución.

Lo cierto es que para nadie es un secreto que el jugador no siempre tiene la mejor actitud, lo cual le ha traído problemas a lo largo de su carrera. Ahora, en Zenit, espera retomar su mejor nivel a ver si alcanza a meterse en la lista de convocados para el Mundial de 2026.

