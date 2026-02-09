Este lunes 9 de enero, el Zenit de San Petersburgo oficializó la incorporación del delantero colombiano Jhon Jáder Durán mediante un acuerdo de préstamo procedente del Al-Nassr de Arabia Saudita, válido hasta el final de la temporada 2025/26.

El anuncio, hecho a través de la cuenta oficial del club en la red social X (anteriormente Twitter), captó la atención no solo por el fichaje en sí, sino por la creativa presentación que hace referencia a la icónica película ‘Los hombres de negro’ (‘Men in Black’, 1997), dirigida por Barry Sonnenfeld y protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones.

En la publicación, el club ruso escribió: “¡Jhon Durán es jugador del Zenit! El conjunto blanquiazul y el club de fútbol Al-Nasr han llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero al club de San Petersburgo. El acuerdo de préstamo es válido hasta el final de la temporada 2025/26. ¡El FC Zenit da la bienvenida a Jhon Durán en San Petersburgo!”.

Джон Дуран — игрок «Зенита»!



Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Аль-Наср» достигли договоренности о переходе нападающего в состав петербургского клуба.



Арендное соглашение действует до конца сезона-2025/26.



Футбольный клуб «Зенит» приветствует Джона Дурана в Петербурге! pic.twitter.com/x3Zr3KHpcI — ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 9, 2026

La imagen adjunta muestra a Durán vestido con un traje negro, gafas de sol y sosteniendo un dispositivo luminoso similar al neuralizador de la película, con sus iniciales “JD” en grande, superpuestas sobre una versión de él mismo en la camiseta del Zenit, con el estadio Gazprom Arena de fondo bajo un cielo estrellado.

Esta referencia a la película no es casual. En ‘Los hombres de negro’, el agente J, interpretado por Will Smith, es un recluta fresco y carismático que se une a una agencia secreta encargada de monitorear y regular la actividad alienígena en la Tierra.

El neuralizador es un dispositivo clave en la trama: un artefacto que emite un destello de luz para borrar la memoria de los testigos humanos sobre encuentros extraterrestres, permitiendo que la agencia mantenga el secreto.

Los agentes, siempre vestidos de negro con gafas de sol para protegerse del flash, representan el anonimato y la eficiencia. En la película, el agente J se asocia con el veterano agente K (Tommy Lee Jones) para detener a un insecto alienígena que amenaza con destruir el planeta en busca de una fuente de energía galáctica.

Acá, la escena en cuestión (minuto 1:50):

La trama combina acción, comedia y ciencia ficción, y culmina con J asumiendo un rol protagónico tras la jubilación de K. Al presentar a Durán de esta manera, el Zenit parece sugerir que el colombiano llega como un “agente especial” para “borrar” a la competencia o revitalizar el ataque del equipo, jugando con las iniciales “JD” que coinciden con “J” de agente J y “D” de Durán.

Quién es Jhon Jáder Durán

Jhon Jáder Durán Palacios, nacido el 13 de diciembre de 2003 en Zaragoza, Antioquia, es un delantero de 22 años conocido por su versatilidad, potencia física y olfato goleador. Es zurdo, lo que le permite jugar como centrodelantero o en bandas.

Su carrera profesional inició en el Envigado FC de Colombia, donde debutó en 2019 a los 15 años, convirtiéndose en el segundo goleador más joven en la historia de la Categoría Primera A al marcar contra el Independiente Medellín. En Envigado disputó 47 partidos y anotó 9 goles entre 2019 y 2021, lo que le valió ser incluido en la lista de The Guardian de los 60 mejores talentos jóvenes del mundo en 2020.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jader Duran (@jaderduran9)

En enero de 2022, Durán dio el salto a la Major League Soccer (MLS) con el Chicago Fire, por un traspaso de 1.5 millones de libras. Allí jugó 27 partidos y marcó 8 goles en su única temporada completa. Su desempeño atrajo el interés de clubes europeos, y en enero de 2023 firmó con el Aston Villa de la Premier League por 14.75 millones de libras (potencialmente hasta 17.75 con variables).

En Villa, acumuló 55 apariciones y 12 goles entre 2023 y 2025, destacando momentos como un doblete contra el Liverpool en mayo de 2024, un golazo de larga distancia contra el Bayern Múnich en la Champions League de octubre de 2024 (un lob sobre Manuel Neuer), y goles decisivos contra West Ham, Leicester y Everton.

El punto de inflexión llegó en enero de 2025, cuando Durán se trasladó al Al-Nassr de la Saudi Pro League por 64 millones de libras más variables, uniéndose a estrellas como Cristiano Ronaldo. En Arabia, jugó 13 partidos de liga y anotó 8 goles, incluyendo un doblete en su debut contra el Al-Fayha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jader Duran (@jaderduran9)

En julio de 2025, fue cedido al Fenerbahçe de la Süper Lig turca para la temporada 2025/26, donde disputó 10 partidos de liga y marcó 3 goles, incluyendo en derbis contra Beşiktaş y Galatasaray.

El nuevo préstamo con Zenit no incluye opción de compra, según algunas fuentes, y busca darle minutos para redescubrir su forma goleadora.

Este será el sexto club en la carrera de Durán a sus 22 años: Envigado, Chicago Fire, Aston Villa, Al-Nassr, Fenerbahçe y ahora Zenit, lo que ha llevado a comentarios sobre cómo ha “acelerado” una trayectoria típica de un veterano.

