El mayor movimiento de los futbolistas de la Selección Colombia en los últimos días fue el que protagonizó el mediocampista Jhon Arias, quien después de un corto paso de apenas seis meses por el fútbol inglés tomó la decisión de regresar a Brasil, pero no al equipo del cual era ídolo como Fluminense, sino al Palmeiras, múltiple campeón de la Copa Libertadores.

Y es que el equipo brasileño presentó una oferta de 25 millones de dólares por el jugador colombiano, quien, sin mucho ritmo de competencia y bajo nivel del equipo, decidió volver para tener mejor nivel pensando en el Mundial.

Esta fue una noticia que impactó de gran manera a los hinchas del Fluminense, ya que lo consideran ahora como un traicionero porque había asegurado que en Brasil no iba a jugar en ninguna otra institución.

Es más, apenas se confirmó la noticia muchos hinchas comenzaron a quemar banderas que tenían su rostro, a sacar otras manifestando su molestia e incluso otros subieron videos atacando al jugador.

Esto es lo que está pasando en Río de Janeiro:

Dezão revoltado com a carta que o Jhon Arias fez hoje de manhã, além disso o fato do Fluminense ter tentado negociar com Jhon Arias, atrapalhou a negociação com Bouanga. Clima quente na torcida do Fluminense. #react #viral #palmeiras #fluminense #futebol pic.twitter.com/RcZTbCPY84 — REACT BRFUT (@reactbrfut) February 7, 2026

A torcida do Fluminense xingou Jhon Arias, novo reforço do Palmeiras, após a equipe levantar o troféu da Taça Guanabara. 📹 @CazeTVOficial | @vhverissimo pic.twitter.com/VsP4Rk0IdQ — Gustavo Terini (@gustavoterini) February 9, 2026

Torcida do Naniconense queimou a bandeira do nosso novo craque, Jhon Arias. pic.twitter.com/0Z75hWBH9A — Palmeirazone (@palmeirazone) February 5, 2026

Y es que Arias era ídolo porque rechazó varias ofertas para quedarse en el equipo de Río de Janeiro, ganó la Copa Libertadores e incluso marcó muchos goles. Sin embargo, luego de apenas seis meses en Inglaterra, regresó a Brasil a disputar nuevamente el torneo más importante del continente, pero con Palmeiras.

O primeiro recado de Jhon Arias à torcida do Palmeiras pic.twitter.com/EaMun6fpTQ — Francisco De Laurentiis (@f_delaurentiis) February 7, 2026

Se espera que Arias pueda llegar pronto a Brasil para sumarse a los trabajos y debutar en la mayor brevedad posible, pues se estima que sea el próximo domingo, 15 de febrero, contra Guaraní en un partido que se jugará a partir de las 6:30 de la tarde.

