El estado de la cancha del Campín ha sido uno de los principales temas mediáticos en cuanto a deportes se refiere a nivel nacional en los últimos días, pues la grama está bastante mal y hay un alto riesgo de lesión por parte de los futbolistas.

Así lucirá pronto el icónico Palacio del Colesterol en El Campín; sorprende el cambio

Por eso mismo, desde el IDRD, la Alcaldía y los equipos le han puesto el ojo a la empresa administradora del estadio, Sencia, para revisar qué está ocurriendo y por qué la cancha está tan mala.

¿Se viene multa para Santa Fe en la Libertadores?

Y es que esta situación no solo puede perjudicar a los equipos en el ámbito deportivo, sino también en lo económico. Cabe recordar que desde el 7 de abril, en algunas semanas todavía, se dará inicio a la Copa Libertadores 2026, en la cual estará Independiente Santa Fe.

Sin embargo, en el reglamento aparece que los campos deben estar en las mejores condiciones posibles para garantizar el espectáculo, algo que en Bogotá no se está cumpliendo.

Es más, el periodista Felipe Sierra compartió que incluso la institución ya está pendiente de la situación para determinar acciones a seguir. Esto comentó el comunicador:

🚨 CONMEBOL ya expresó su preocupación por las imágenes que evidencian el estado de la cancha de El Campín. Advirtieron que así no podrán disputarse partidos de Libertadores o Sudamericana ❌🇨🇴 👀 La Federación Colombiana ya toma cartas en el asunto pic.twitter.com/0P1U7nDwe1 — Pipe Sierra (@PSierraR) February 3, 2026

Cabe recordar que en caso de que la cancha no mejore, a Santa Fe le tocaría pagar, por cada partido, una sanción de 10.000 dólares, que al momento de escribir esta nota se traduce en más de 36’000.000 de pesos.

Así se pasaría de lo deportivo a lo económico, pues además del dinero, jugar en ese tipo de terrenos no es nada sencillo y al final termina siendo hasta desventaja para el equipo local.

Se acaba icónico negocio por construcción del nuevo Campín; acompañó a hinchas por 64 años

Qué piensa hacer Sencia con el estadio de Bogotá

Sin embargo, para no llegar a esas instancias, desde Sencia aseguraron que el proceso se va a seguir de la mejor manera para que en cuestión de semanas se consiga una mejor apariencia en el terreno de juego. A esto se comprometió la entidad con el IDRD:

@pulzodeportes Sencia asumió cuatro compromisos para que la cancha de El Campin vuelva a estar en óptimas condiciones para los partidos de fútbol. ¿Se acaban los conciertos? 🏟️ ♬ original sound – Pulzo Deportes

Los aficionados, directivos y más esperan que las condiciones mejoren pronto para que el fútbol pueda volver al más alto nivel en la capital colombiana.

