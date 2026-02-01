El tradicional Palacio del Colesterol, uno de los puntos gastronómicos más emblemáticos alrededor del estadio El Campín, seguirá haciendo parte del sector, pero en una nueva zona de comidas integrada al proyecto de transformación del Estadio Nemesio Camacho y su entorno.

La iniciativa contempla un espacio moderno, regulado y con operación durante los 365 días del año, en el que se mantendrá la comida típica colombiana que durante décadas ha acompañado la experiencia del fútbol en Bogotá.

Así se verá el nuevo Campín:

La nueva zona gastronómica estará ubicada dentro del complejo cultural, deportivo y de entretenimiento que se construirá en el predio del actual estadio El Campín. Allí, los vendedores del Palacio del Colesterol contarán con un entorno formalizado, con mejores condiciones sanitarias, técnicas y operativas, lo que permitirá ampliar audiencias y conservar una tradición muy arraigada entre los hinchas y visitantes del sector.

Este cambio hace parte del proyecto de renovación urbana que lidera Sencia, concesionario encargado de la transformación del estadio y su área de influencia. De acuerdo con el cronograma del contrato de concesión, a comienzos de febrero iniciará el cerramiento del predio, como paso previo al arranque de las obras del nuevo estadio, previstas para marzo.

El futuro del Palacio del Colesterol ha sido uno de los temas centrales en este proceso. Desde octubre de 2024, Sencia ha sostenido un trabajo constante con la Asociación Palacio del Colesterol, con el objetivo de acompañar su proceso de formalización y garantizar su permanencia dentro del nuevo desarrollo. En total, se han adelantado 12 mesas de trabajo para avanzar en requisitos legales, contractuales y sanitarios.

El acompañamiento ha incluido asesoría jurídica y técnica ante entidades como la DIAN y la Secretaría de Salud, además de capacitaciones en manejo de alimentos, facturación electrónica y fortalecimiento al emprendimiento. Para los comerciantes, el cambio no significa una salida definitiva, sino una transformación.

“No nos vamos, vamos a cambiar para mejorar. Tenemos mucha expectativa de que este proceso nos traiga prosperidad y nos permita seguir estando para nuestros clientes”, aseguró Jenny Uribe, integrante del Palacio del Colesterol.

Mientras avanzan las obras del nuevo estadio, los vendedores contarán con una ubicación transitoria. Una vez culminen los procesos de formalización, podrán operar en unidades móviles dispuestas en la zona nororiental del estadio actual, lo que permitirá mantener el vínculo con el público durante la fase de construcción.

Desde Sencia insisten en que el proyecto no es solo de infraestructura, sino de integración social y cultural, buscando que actores históricos como el Palacio del Colesterol sigan siendo parte del nuevo rostro del sector y de la vida deportiva de Bogotá.

