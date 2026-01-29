El Estadio El Campín de Bogotá será el escenario del homenaje póstumo al cantante de música popular Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero del 2026 en un accidente aéreo. La organización del evento “Mi Promesa 2.0” decidió cambiar la fecha al 31 de enero como un gesto de respeto y conmemoración al artista. Inicialmente programado para el 28 de marzo, la empresa productora Sírvalo Pues tomó la decisión conjuntamente con la familia y allegados cercanos del cantante.

La noticia produjo una oleada de reacciones en las redes sociales, donde los seguidores del cantante llegaron a especular sobre los posibles artistas que estarían presentes en el tributo a Jiménez. Nombres como Jhonny Rivera y Pipe Bueno, amigos y colegas de Yeison, y quienes ya habían participado en un homenaje anterior al artista en el Movistar Arena, estuvieron en el centro de las especulaciones.

No obstante, ambas estrellas de la música popular tuvieron que declinar la invitación por compromisos previamente adquiridos. “A mí me encantaría, pero tengo un compromiso adquirido. Ese día estoy en San Cristóbal, Venezuela”, explicó Jhonny Rivera en una dinámica en Instagram. Por su parte, Pipe Bueno anunció en la misma red social que estaría presente en el “Partido de la Historia” entre el Inter Miami, donde juega Lionel Messi, y Atlético Nacional.

Frente a la ausencia confirmada de algunos artistas, la empresa organizadora ha compartido en redes sociales las siluetas de quienes serán los invitados al homenaje, incentivando a los seguidores a tratar de adivinar quiénes serán.

Entre los artistas especulados se encuentran Natalia Jiménez, cantante española que admiraba públicamente a Yeison y quien lloró su muerte, y Luis Alfonso, quien ya fue confirmado para el homenaje en el Movistar Arena. Ciro Quiñónez también confirmó su intención de participar, y el apoyo recibido de Yeison, hasta su último día.

Pulzo.com ha podido consultar con fuentes cercanas a la empresa y al entorno del artista que entre los cantantes invitados podría estar Marbelle, Pasabordo, Álex Campos y Nelson Velásquez, quien se sumarían a la lista. Sin embargo, no se descarta que haya presencia de figuras internacionales.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.