La agenda musical suma nuevos lanzamientos que van desde álbumes urbanos hasta colaboraciones que cruzan géneros. La semana trae estrenos de figuras consolidadas del reguetón, apuestas emergentes y fusiones que conectan sonidos latinos con propuestas alternativas.

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Álbumes urbanos que mueven la escena latina

Entre los lanzamientos más destacados aparecen dos producciones que amplían el repertorio del género urbano. Kris R presenta ‘El trap de Kolombia’, un álbum que refuerza su identidad dentro del movimiento urbano colombiano y apuesta por el sonido del trap.

También llega ‘El Dueño Del Sistema vol. 3’, nuevo trabajo de J. Álvarez, quien continúa desarrollando su serie discográfica con una producción enfocada en el reguetón y el sonido urbano que lo ha caracterizado en su carrera.

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La rotación de sencillos también suma nombres fuertes del panorama latino.

Ozuna lanza ‘Una aventura’, ampliando su catálogo con una nueva apuesta dentro del género. El artista Miky La Sensa presenta ‘Akasa’, mientras que Raúl Clyde une fuerzas con Saiko en ‘Tu dúo favorito’.

También aparece ‘Regalito’, colaboración entre Piso 21 y Juan Duque, y ‘Room Service’, tema que reúne a Justin Quiles con Lenny Tavárez.

El top de La Corte

Ritmos a tener en cuenta: fusiones y propuestas alternas

La semana también deja espacio para proyectos que exploran otros sonidos dentro del panorama musical.

El dúo CA7RIEL & Paco Amoroso sorprende con ‘Goo Goo Ga Ga’, canción que cuenta con la participación del actor y músico Jack Black. Por su parte, Jorge Drexler presenta ‘¿Qué será que es?’, tema grabado junto a la agrupación Rueda de Candombe.

Finalmente, Ysa C lanza ‘Te va a doler’ en colaboración con Reggi ‘El auténtico’, sumándose a las novedades que marcan la agenda musical.

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