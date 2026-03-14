La presentadora y periodista Mónica Jaramillo habló con total sinceridad sobre su vida sentimental durante una entrevista en el pódcast ‘Microdosis de amor propio’, conducido por la actriz Katherine Porto.

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En la conversación, la comunicadora reveló detalles poco conocidos sobre cómo comenzó su relación con su actual pareja, Juan Pablo Torres, después de atravesar su proceso de divorcio.

(Vea también: Mónica Jaramillo habla de crisis que tuvo en su matrimonio por duda que le surgió)

Durante el episodio, Jaramillo explicó que luego de separarse del padre de su hijo, Jacobo, tomó la decisión de enfocarse en sí misma y evitar cualquier compromiso sentimental.

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Según contó, su prioridad en ese momento era aprender a estar sola, conocerse mejor y reconstruir su vida emocional luego de una etapa difícil.

“Yo tenía muy claro que quería estar sola”, relató la presentadora, quien aseguró que incluso había hecho acuerdos personales para no involucrarse nuevamente en una relación.

Para ella, el amor implicaba planes a corto, mediano y largo plazo, por lo que sentía que si una relación no tenía un futuro claro, simplemente no tenía sentido.

¿Cómo conoció Mónica Jaramillo a su actual pareja?

En ese contexto apareció Juan Pablo Torres en su vida. La periodista recordó que fue una persona en común quien los puso en contacto. De hecho, cuando le contaron que él quería conocerla, su reacción inicial fue pedir que no insistiera, porque consideraba que no estaba interesada en comenzar una relación sentimental.

Sin embargo, Torres decidió insistir. Según contó Jaramillo, el primer plan que le propuso fue algo sencillo: salir a montar bicicleta. Aunque en un principio dudó, finalmente aceptó el encuentro, pero dejando claras las condiciones desde el primer momento.

La presentadora recordó que antes de verse le dijo con total franqueza que no estaba buscando una relación. “Quiero que sepas desde ya que no estoy buscando novio, quiero estar sola”, le advirtió. Para ella era importante actuar con honestidad y evitar malentendidos desde el comienzo.

Torres, por su parte, respondió que tampoco estaba interesado en buscar una novia. Pero esa afirmación no convenció a Jaramillo, quien aseguró que siempre ha preferido la claridad en las relaciones.

Incluso, según relató entre risas durante el pódcast, le dijo directamente que no le creyera: que probablemente sí estaba buscando una relación, pero que ella no era la persona indicada.

A pesar de esa conversación inicial, ambos continuaron en contacto. Durante varios meses hablaron con frecuencia, pero Jaramillo mantenía una distancia emocional, convencida de que su decisión era permanecer sola.

La periodista explicó que en ese momento veía en Torres muchas cualidades que le gustaban, pero aun así pensaba que no debía involucrarse sentimentalmente. “Yo decía: lástima, porque es el hombre con el que podría estar… pero decidí estar sola”, recordó.

Con el paso del tiempo, y tras varias conversaciones, decidió darse una oportunidad. Tres meses después de conocerse, finalmente accedió a salir nuevamente con él cuando coincidieron en Bogotá. Ese encuentro marcó el inicio real de la relación.

Jaramillo confesó que en ese momento no tenía expectativas sobre el amor. De hecho, aseguró que no creía que pudiera volver a enamorarse. Sin embargo, la relación comenzó a construirse poco a poco, basada en el respeto, la comunicación y la claridad.

La presentadora también habló del papel fundamental de su hijo en este proceso. Según contó, decidieron llevar la relación con calma para respetar los tiempos del niño. Durante varios meses evitaron demostraciones públicas de afecto frente a él y optaron por avanzar de forma gradual.

“Fuimos muy cuidadosos. Durante casi ocho meses no nos dábamos la mano ni nos besábamos delante de él”, relató. Con el tiempo, el propio Jacobo notó lo que ocurría y, entre risas, les dijo que dejaran de disimular porque era evidente que estaban juntos.

Hoy, la periodista describe su relación como un vínculo maduro que nació desde la honestidad y el respeto, dos valores que, según afirmó, se convirtieron en la base para construir una nueva historia de amor.

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