Mónica Jaramillo contó que se casó con Luis Eduardo Valencia, ahora su exesposo, con la convicción de que quería ser mamá y formar una familia. No obstante, hubo un momento en el que empezó a dudar y eso fue un problema para su matrimonio.

“Me casé con la idea de ser mamá y a los cinco años dije: ‘No quiero ser mamá’. Entonces: ‘¿Cómo así que no quieres ser mamá?’ y luego, no, mentiras que sí. Entonces dije ‘¿Qué está pasando conmigo? Necesito entenderme en ese sentido’ y fui a terapia, fui terapia porque además eso fue una crisis en mi matrimonio“, contó la antioqueña, que fue reina de su departamento.

En sus citas con la psicóloga descubrió que sus dudas sobre la maternidad surgieron, en realidad, porque sentía el temor de no estar presente las 24 horas de los siete días, para su hijo, pues ella creció con la constante presencia de sus mamá.

(Vea también: “Miedo” que sintió hijo de Mónica Jaramillo por el nuevo trabajo de ella en Noticias RCN)

Por lo mismo, el reflejo de la maternidad que tenía era estar casi que 100 % volcada hacia su hijo, y ella no quería renunciar a su carrera. No obstante, en terapia logró superar sus miedos y descubrió que sí quería tener un hijo y, con su entonces esposo, tomaron la decisión de engendrar. “Ahí es donde decidimos ser papás, llega Joaquín [su hijo]. No fue por accidente, no fue por casualidad”, agregó.

Pese a que Jaramillo y Valencia lograron superar esa crisis matrimonial, la pareja terminó separándose después de 10 años de casados. Tiempo después, el exmarido de ella comenzó una relación amorosa con Ana María Navarrete, con quien la presentadora coincidió en Noticias Caracol.

Quién es el papá del hijo de Mónica Jaramillo

Luis Eduardo Valencia es un empresario antioqueño, hijo del político Fabio Valencia Cossio. Ella lo conoció en un restaurante de Medellín en el que coincidieron porque era el primo de una amiga íntima de ella. Él quedó encantado con su belleza y con el tiempo logró conquistarla.

Lee También

Pese a que su matrimonio parecía estable, la pareja empezó a tener desacuerdos que fueron irremediables y, por mutuo acuerdo, decidieron divorciarse.

La presentadora de Noticias RCN decidió darse una nueva oportunidad en el amor. Empezó una relación con un hombre que, al igual que ella, comparte la pasión por montar bicicleta.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.