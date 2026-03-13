El cantante de vallenato Silvestre Dangond confirmó un nuevo y ambicioso concierto en Bogotá con el que buscará cerrar una de las etapas más exitosas de su carrera.

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El artista anunció que el próximo 15 de mayo regresará al escenario del Estadio El Campín para presentar “El baile de todos”, espectáculo que servirá como cierre de su gira “El último baile”, proyecto que marcó el esperado reencuentro musical con el acordeonero Juancho de la Espriella.

El anuncio lo hizo este viernes 13 de marzo el propio cantante durante una entrevista en W Radio con el periodista Julio Sánchez Cristo, donde aseguró que el espectáculo no será un concierto cualquiera, sino una celebración especial para los seguidores que han acompañado su carrera durante más de dos décadas.

Dangond explicó que este ‘show’ marcará el cierre simbólico de la gira con la que volvió a compartir escenario con Juancho de la Espriella, una alianza que ha sido histórica dentro del vallenato contemporáneo.

“Es el momento de cerrar la gira más exitosa de Colombia, no será un concierto más, se los aseguro; y qué mejor que hacerlo en Bogotá”, afirmó el artista durante la conversación radial.

El espectáculo llevará por nombre “El baile de todos” y está pensado como una gran celebración para el llamado silvestrismo, nombre con el que se conoce a la comunidad de seguidores del cantante.

La presentación, además, se convertirá en el cuarto concierto de Dangond en El Campín, escenario en el que ya ha logrado convocatorias multitudinarias meses atrás, consolidándose como uno de los artistas colombianos con mayor capacidad de convocatoria en el país.

Según explicó el propio artista, el concepto del concierto nace de una realidad clara: su repertorio musical es tan amplio que incluso un espectáculo de varias horas resulta corto para recorrer todas las canciones que han marcado a sus seguidores.

El concierto en Bogotá llega en medio del impacto que ha tenido “El último baile”, gira que marcó el reencuentro entre Dangond y Juancho de la Espriella y que ha recorrido más de 15 estadios en Colombia, reuniendo a más de 500.000 asistentes.

El proyecto también fue reconocido por la industria musical cuando el álbum ‘El último Baile’ obtuvo el premio al Mejor Álbum de Vallenato en los Latin Grammy, un reconocimiento que confirmó el impacto artístico de esta producción.

¿Cuándo se venderán las boletas para el concierto?

La boletería para el concierto “El Baile de Todos” estará disponible a partir del 17 de marzo a través de la plataforma TuBoleta.

Con este espectáculo, Bogotá se prepara para recibir una de las grandes celebraciones del vallenato contemporáneo, en la que miles de seguidores podrán cantar junto a Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella las canciones que han marcado una de las trayectorias más exitosas del género en Colombia.

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