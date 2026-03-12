El cantante colombiano Lucas Arnau atraviesa un duro momento personal luego de confirmar la muerte de su perro ‘Atún’, una mascota que lo acompañó durante años y a la que consideraba parte fundamental de su vida.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Las terribles coincidencias en muertes de Yeison Jiménez y el famoso cantante de música urbana)

El artista compartió la noticia este jueves 12 de marzo a través de sus redes sociales, donde anunció que el animal finalmente no logró recuperarse de las graves heridas que había sufrido horas antes. En la publicación, el cantante expresó el profundo dolor que le dejó la pérdida de su mascota y recordó el amor que sentía por él.

Acá, la publicación en cuestión:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucas Arnau (@lucasarnau)

El anunció rápidamente provocó reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad en medio del difícil momento que vive el cantante. Muchos de ellos también recordaron las ocasiones en las que Arnau había mostrado a ‘Tunchito’ en sus redes sociales, evidenciando el cariño que sentía por el animal.

La muerte del perro ocurrió luego de varias horas en las que el cantante había pedido ayuda espiritual para que el animal pudiera recuperarse, pues su estado de salud era delicado.

¿Qué le pasó al perro de Lucas Arnau?

Arnau había explicado a sus seguidores lo ocurrido con el animal en un video que publicó en redes sociales. Según contó, el perro se atravesó inesperadamente cuando él estaba moviendo su vehículo, lo que ocasionó que lo atropellara sin intención.

“Tuvimos un accidente terrible. Se me atravesó en el carro y lo pisé, obviamente sin querer. Tiene una fractura en esa patica, está muy adolorido y tiene un pulmón comprometido”, explicó el artista en el video.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucas Arnau (@lucasarnau)

El cantante también detalló que el animal había sufrido una fractura importante en una de sus patas y que, además, presentaba complicaciones en uno de sus pulmones, lo que hacía que su pronóstico fuera reservado.

En medio de la preocupación por la salud de su mascota, Arnau acudió a sus redes sociales para pedir apoyo a sus seguidores. En un mensaje lleno de angustia, el cantante confesó el dolor que sentía por lo ocurrido y pidió oraciones para que el perro pudiera superar el complicado cuadro médico.

“Solo les pido una rezadita por mi gordito que no se nos vaya a ir por este accidente. Tiene la manito izquierda con fractura grande (esto tiene solución) pero además tiene un pulmón comprometido lleno de agua que le da una probabilidad del 50 % de sobrevivir”, escribió en su momento.

La muerte de ‘Atún’ representa un duro golpe para Arnau, quien en varias oportunidades había mostrado el cariño que sentía por su mascota. Para muchos dueños de animales, la pérdida de un perro puede significar un impacto emocional profundo, pues se trata de compañeros que acompañan la vida cotidiana y generan vínculos muy fuertes con sus cuidadores.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos