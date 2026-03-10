El pasado 10 de enero, el mundo del entretenimiento en Colombia se detuvo luego de la noticia del fatal accidente aéreo en Paipa, Boyacá, que le arrebató la vida a Yeison Jiménez.

Hoy, dos meses después de aquel suceso que enlutó a millones de seguidores, el vacío sigue siendo insoportable para su núcleo más cercano. Su hermana, Lina Jiménez, quien fue una de sus manos derechas en vida, conmovió a las redes sociales con un tributo cargado de dolor y nostalgia.

A través de sus historias de Instagram, Lina publicó una inédita foto donde se le ve compartiendo un momento de complicidad con el intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’.

En las imágenes, ambos aparecen riendo, una estampa de la unión fraternal que siempre presumieron. Sin embargo, el texto que acompañó la publicación dejó ver que el tiempo no ha sido un aliado para sanar las heridas.

“Quisiera recordarte con alegría, pero la tristeza abarca mi alma. Te amo para siempre”, escribió Lina, dejando claro que, aunque intenta mantener vivo el legado de felicidad de su hermano, la realidad de su ausencia sigue siendo un peso difícil de cargar.

Acá, la publicación que hizo la hermana de Yeison Jiménez:

Este aniversario de los dos meses llega en un punto crítico para la familia Jiménez, que no solo ha tenido que lidiar con la pérdida emocional, sino con una racha de adversidades que parecen no dar tregua.

Familia de Yeison Jiménez fue víctima de la delincuencia

Como si el duelo no fuera suficiente, la seguridad de la familia se ha visto vulnerada recientemente. Lina, quien ha asumido un rol de liderazgo en los negocios que dejó el artista, denunció hace pocos días un violento atraco a uno de los establecimientos comerciales vinculados al patrimonio de los Jiménez.

La empresaria explicó que el caso ocurrió en uno de los establecimientos de la marca La Cumbre, un proyecto empresarial del cantante que incluye varios negocios. Según su relato, el incidente se presentó específicamente en el café-bar del artista, donde una pareja habría robado el bolso de una clienta que se encontraba en el lugar.

Jiménez lamentó lo sucedido y aseguró que es la primera vez que ocurre una situación de este tipo en ese establecimiento. También destacó que el espacio fue creado para honrar la imagen y el nombre del cantante, por lo que hizo un llamado a quienes frecuentan el lugar a cuidarlo y respetarlo.

¿Qué problema de salud tuvo recientemente Lina Jiménez?

A este panorama sombrío se le suma una preocupación médica que ha mantenido a Lina Jiménez bajo cuidado especialista. En días recientes, se dio a conocer que la joven ha enfrentado una complicación severa en su visión.

Aunque no se han revelado todos los detalles clínicos por respeto a su privacidad, se sabe que Lina ha sufrido un problema de salud en sus ojos que le ha causado molestias constantes y ha requerido intervenciones específicas.

Esta condición médica, exacerbada posiblemente por el estrés y el llanto constante derivado del duelo, ha limitado su capacidad para estar al frente de las operaciones diarias de las empresas familiares, obligándola a guardar reposo en varios momentos.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos