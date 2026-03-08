La hermana del cantante Yeison Jiménez se pronunció en redes sociales luego de un hecho de inseguridad ocurrido en uno de los negocios vinculados al fallecido artista. De acuerdo con información divulgada por Noticias RCN, Lina Jiménez relató lo sucedido y pidió ayuda a sus seguidores para identificar a los responsables.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la empresaria explicó que el caso ocurrió en uno de los establecimientos de la marca La Cumbre, un proyecto empresarial del cantante que incluye varios negocios. Según su relato, el incidente se presentó específicamente en el café-bar del artista, donde una pareja habría robado el bolso de una clienta que se encontraba en el lugar.

Jiménez lamentó lo sucedido y aseguró que es la primera vez que ocurre una situación de este tipo en ese establecimiento. También destacó que el espacio fue creado para honrar la imagen y el nombre del cantante, por lo que hizo un llamado a quienes frecuentan el lugar a cuidarlo y respetarlo.

“Lamentamos el robo del bolso de uno de nuestros clientes en el local. Es la primera vez que ocurre una situación así en la @lacumbrelicorera. Este es un espacio que busca honrar y respetar el nombre y la imagen de Yeison Jiménez”, escribió.

En su mensaje, la hermana del artista pidió a la comunidad colaborar con información que permita identificar a los presuntos responsables del robo y facilitar las acciones legales correspondientes. Invitó a quienes reconozcan a las personas involucradas a presentar la denuncia o compartir datos que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

Además del caso de seguridad, Lina Jiménez también llamó la atención de los seguidores al publicar una fotografía en la que aparece con un vendaje en el ojo izquierdo. En la misma historia aclaró que se trataba de una molestia provocada por frotarse los ojos después de llorar, mensaje con el que explicó su estado de salud y tranquilizó a quienes preguntaron por lo ocurrido.

