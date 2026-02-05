Ómar Sebastián Pérez Marcos, conocido como el ‘Bocha’ o ‘El Pelao’, es una leyenda viviente del fútbol colombiano. Nacido el 29 de marzo de 1981 en Santiago del Estero, Argentina, este mediocampista ofensivo llegó a Independiente Santa Fe en 2009 y se convirtió en el ídolo máximo del club cardenal.

Con su visión de juego, tiros libres letales y liderazgo indiscutible, Pérez no solo jugó 374 partidos y anotó 77 goles, sino que levantó nueve títulos oficiales, marcando una era dorada para los leones. Entre sus logros destacan tres Ligas colombianas (2012-I, 2014-II y 2016-II), la Copa Colombia de 2009, tres Superligas (2013, 2015 y 2017), la Copa Sudamericana de 2015 –la primera internacional del equipo– y la Copa Suruga Bank de 2016.

Su retiro, el 3 de marzo de 2019, fue un homenaje emotivo en El Campín, donde la hinchada lo ovacionó como a un dios del balompié.

Pero ¿por qué es tan reconocido? Pérez no es solo un jugador talentoso; es un símbolo de entrega y carisma. En una liga donde los extranjeros van y vienen, él se quedó, se nacionalizó colombiano y se hizo uno más de la familia santafereña. Su apodo ‘Chipakero’ viene de su precisión en los pases, y su calvicie icónica –inspirada en Michael Jordan– lo hizo inconfundible.

Fuera de la cancha, su humildad y conexión con los fans lo elevaron a estatus de ícono. Pasó por clubes como Boca Juniors, Banfield y Junior de Barranquilla, pero fue en Santa Fe donde forjó su legado, siendo capitán y referente en momentos clave, como la final de la Sudamericana contra Huracán.

En lo personal, Ómar Pérez es un hombre de familia. Tiene cuatro hijos, tres de ellos nacidos en Colombia, lo que refuerza su arraigo al país que lo adoptó. Sus hijos Thiago y Franco han seguido sus pasos en el fútbol; Thiago debutó en las inferiores de Santa Fe, mientras Franco muestra el lado humano de esta figura pública. Pérez, casado y radicado en Bogotá desde hace años, equilibra su vida post-retiro entre el deporte y los negocios, priorizando siempre a los suyos.

Hablando de emprendimientos, en Chía, Cundinamarca, Pérez ha montado un verdadero imperio personal. Su principal negocio es la Academia OP10, una escuela de fútbol para niños y adolescentes de 4 a 18 años, ubicada en la Cancha ‘El 10’.

Inaugurada en 2019, forma no solo atletas, sino líderes, con sedes en expansión como Bosa. Pero no para ahí: también administra un restaurante argentino, donde fusiona su herencia con sabores locales, y un estudio de yoga, donde él mismo imparte clases como instructor certificado.

Estos proyectos, nacidos de su visión inversora, le permiten seguir ligado al bienestar físico y mental, mientras genera empleo y motiva a nuevas generaciones.

A sus 44 años, tras superar un reciente infarto que alarmó a sus seguidores, Pérez demuestra resiliencia. Su perfil es el de un campeón que trasciende el césped: un argentino-colombiano que conquistó corazones con goles y ahora con iniciativas que inspiran.

