A través de un comunicado emitido por su academia de formación deportiva, la Escuela OP10, se dio a conocer que el exfutbolista argentino fue víctima de un infarto que obligó a una intervención médica inmediata.

Según el reporte, el argentino sintió un fuerte dolor en el pecho durante la jornada de este miércoles 4 de febrero, lo que motivó su traslado de emergencia a la Clínica Marly en Bogotá.

Luego de practicarle los exámenes de rigor y determinar la gravedad del evento cardiovascular, el cuerpo médico decidió realizar un procedimiento de colocación de ‘stent’.

Este tipo de intervención se hace para abrir las arterias coronarias que se encuentran obstruidas, permitiendo que el flujo sanguíneo regrese a la normalidad y evitando daños mayores en el músculo cardíaco.

“La atención fue inmediata y el procedimiento permitió estabilizar su condición de manera oportuna”, se lee en el comunicado compartido con la “Familia OP10”.

Acá, el comunicado en cuestión:

El día de ayer Ómar Sebastián Pérez sufrió un infarto que fue atendido de inmediato por doctores en la Clínica Marly. Así lo informó su entorno. Al jugador argentino le pusieron un stent y ya está estable. ¡Todas las oraciones y buenos deseos para Ómar en su recuperación! 🙏🏻⚽ pic.twitter.com/FVtE2gOP2B — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) February 5, 2026

Pérez, quien es recordado por ser el eje central de la época más gloriosa de Santa Fe en el siglo XXI, incluyendo la histórica Copa Sudamericana de 2015, se encuentra bajo pronóstico reservado pero estable.

Los médicos han determinado que el exfutbolista deberá permanecer en observación estricta durante los próximos cinco días para monitorear su evolución y asegurar que no existan complicaciones tras la cirugía.

¿Qué sigue para Ómar Pérez?

A pesar del susto que representa un evento de esta magnitud, el equipo de trabajo del ‘Bocha’ envió un mensaje de tranquilidad a sus alumnos, padres de familia y comensales de su restaurante, asegurando que el pronóstico es favorable gracias a la rápida reacción de quienes lo acompañaban.

“Nos complace informarles que, gracias a la rápida intervención y al tratamiento aplicado, su estado de salud es estable y con buen pronóstico”, añade la misiva oficial.

El comunicado también hizo un llamado a la calma para los colaboradores de sus emprendimientos, pidiendo que continúen con sus labores habituales mientras el líder de la organización se enfoca en su recuperación.

“Les pedimos continuar desempeñando sus funciones con el compromiso y la responsabilidad que caracterizan a nuestro equipo”, puntualizaron desde la academia.

