Cada fin de semana y siempre que termina la fecha en el fútbol profesional colombiano, los árbitros tienen un espacio en los programas periodísticos por las buenas o las malas decisiones que se tomaron en los partidos, pues cada una puede interferir directamente en el desarrollo del juego y por eso su participación es tan importante.

De hecho, son de los principales señalados en cada estadio del país, pese a que cumplir con esta labor no es sencillo, ya que ellos no tienen un contrato fijo y por eso dependen de las buenas actuaciones para poder trabajar.

Así lo explicó Wilmar Roldán, en diálogo con Pulzo.com:

Cuánto gana un árbitro en Colombia

Ahora, hay un tema y es que poco se habla del tema de los salarios, que a simple vista pueden parecer altos, pero que cualquier error puede salir bastante caro.

Según reveló el analista arbitral José Borda, los sueldos que ganan los árbitros por compromiso son:

Central: 3’075.000 pesos.

Asistentes: 2’152.000 pesos.

Var: 2’152.000 pesos.

Avar: 1’541.000 pesos.

Cuarto: 311.000 pesos.

Esto, según comentó el analista, significó un aumento del 6 % con respecto a lo que se les pagaba a los árbitros en 2025.

Ahora, hay un tema y es que este no termina siendo el valor neto, ya que de ese dinero le toca a cada uno pagar la seguridad social y presentar la planilla a fin de mes.

Por qué los errores salen caros para los árbitros

Esos números parecen un buen negocio para los árbitros, sobre todo los centrales, porque alcanzan a pitar hasta tres juegos al mes si así lo decide la organización, pero el problema es cuando no tienen un buen partido porque ahí se complica todo.

Tal como comentó Borda, hay un par de árbitros que en la primera fecha no les fue bien, recibieron una sanción y no han vuelto a pitar, lo que afecta directamente la economía y las finanzas de todo el núcleo familiar.

