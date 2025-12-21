Wilmar Roldán es uno de los árbitros colombianos más conocidos a nivel nacional e internacional, pues por su larga trayectoria y recorrido se ha ganado un respeto importante, teniendo en cuenta que Conmebol, por ejemplo, siempre lo elige para partidos de alta tensión de la Copa Libertadores, la Sudamericana, las Eliminatorias e incluso la Copa América.

Sin embargo, más allá de su reconocimiento, a muchas personas no les cae bien, ya que piensan que es arrogante o crecido, pero la realidad es que él toma muy en serio su trabajo dentro de la cancha y por eso no se le ve sonriendo.

Es más, en una reciente conversación con Pulzo.com quedó en evidencia que fuera de las canchas sí es muy buen conversador, que cuenta historias, se manda chistes y sonríe al recordar algunas anécdotas que ha vivido a lo largo de su carrera.

Esta es la conversación completa:

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando se refirió a lo que tuvo que hacer antes de ser árbitro, pues cuando salió de su pueblo para llegar a Medellín le tocó bastante fuerte.

En qué trabajó Wilmar Roldán antes de ser árbitro

En la conversación, Roldán dijo: “Me tocó hacer muchas cosas, que las comento en el libro, que la gente va a quedar impresionada”.

Y agregó: “Le voy a decir una y es que a mí me tocó barrer las calles de Medellín. Trabajé de ‘escobita’ cuando se llamaba así. Me tocó porque no tenía cómo más subsistir y mientras uno pagaba un arriendo de una pieza, me tocó. Entonces la gente dice ‘uy, este cómo es de agrandado’, pero lo que no saben es con la sed que me tocó beber”.

Por eso mismo, dijo Roldán, se toma su trabajo tan en serio, ya que según comentó, en su niñez no le tocó sencillo y por eso ahora que tiene oportunidades, da lo mejor de sí para destacar y que así lo sigan contratando en los distintos compromisos, recordando también que ya está en el cierre de su carrera deportiva.

¿Es Wilmar Roldán el mejor árbitro del país?

Por otro lado, Roldán aseguró que es el mejor árbitro del país actualmente y de la historia, pues asegura que es de los que menos errores comete por su forma de preparar un partido y eso lo ha posicionado de la mejor manera en el ámbito nacional e internacional.

Y es que cabe recordar que además de Colombia, Roldán ha pitado partidos de la Liga de Brasil, de la Liga de Argentina e incluso de la Liga de Arabia, en la que le ha tocado dirigir a Cristiano Ronaldo, por ejemplo.

