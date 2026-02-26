En medio de los movimientos empresariales en Colombia, Iván Ramiro Córdoba es la cara de un nuevo negocio con el que pisa fuerte en el mundo del deporte a nivel nacional.

El histórico capitán de la Selección Colombia y referente del fútbol internacional se unió con Juan Diego Medina, CEO y fundador de La Industria, para el lanzamiento de La Industria IRC, una nueva unidad especializada en ‘management’ deportivo y formación integral de atletas.

La Industria IRC surgió como una extensión natural del modelo de gestión desarrollado por La Industria Inc, trasladando su visión estratégica y su experiencia en el desarrollo de talento al ámbito deportivo, con un enfoque integral que acompaña a los atletas desde sus primeras etapas formativas hasta el alto rendimiento.

Juan Diego Medina ha construido una trayectoria como empresario y líder en la proyección de talento, consolidando a La Industria Inc como una de compañía influyente dentro de la industria creativa. Su visión empresarial y capacidad para desarrollar ecosistemas de crecimiento han sido fundamentales para la expansión de modelos de gestión innovadores en distintos sectores.

Por su parte, Iván Ramiro Córdoba aporta una perspectiva única desde su experiencia como ex capitán de la Selección Colombia y ex jugador del Inter de Milán. Su carrera, marcada por el liderazgo, la disciplina y la excelencia deportiva, suma un profundo conocimiento sobre alto rendimiento, mentalidad competitiva y construcción de legado.

A este proyecto se suman Daniel Vélez y Daniel Gregorio, socios de La Industria IRC y agentes certificados por la Fifa, quienes contribuyen con su experiencia técnica, regulatoria y estratégica en la representación y proyección de futbolistas a nivel nacional e internacional.

La Industria IRC nace con el objetivo de elevar los estándares del ‘management’ deportivo, combinando visión empresarial y conocimiento deportivo para ofrecer una gestión integral que trascienda lo competitivo y apueste por el desarrollo humano y profesional del atleta.

Con esta alianza, La Industria IRC se posiciona como un nuevo referente en el management deportivo, con una propuesta basada en el talento, la formación y el legado como pilares fundamentales de su visión.

¿Qué negocios tiene Iván Ramiro Córdoba?

Iván Ramiro Córdoba tiene varios negocios. El legendario excapitán de la Selección Colombia y multicampeón con el Inter de Milán ha consolidado una exitosa carrera como empresario y directivo deportivo luego de su retiro de las canchas. Su visión se divide principalmente entre la gestión corporativa en el fútbol europeo y el sector inmobiliario y de servicios en Colombia, demostrando una gran capacidad de diversificación.

Venezia FC (Italia): es socio y actual Director Deportivo del club italiano. Córdoba adquirió una participación accionaria en la institución, donde aplica su experiencia en la estructura deportiva y en la internacionalización de la marca del equipo veneciano.

es socio y actual Director Deportivo del club italiano. Córdoba adquirió una participación accionaria en la institución, donde aplica su experiencia en la estructura deportiva y en la internacionalización de la marca del equipo veneciano. Centro Comercial Jardines de Llanogrande: en Rionegro, Antioquia, es uno de los promotores principales de este ‘mall’ de conveniencia. El proyecto destaca por su diseño abierto y sostenible, integrando marcas de ‘retail’, gastronomía y servicios de salud en una zona de alta valorización.

en Rionegro, Antioquia, es uno de los promotores principales de este ‘mall’ de conveniencia. El proyecto destaca por su diseño abierto y sostenible, integrando marcas de ‘retail’, gastronomía y servicios de salud en una zona de alta valorización. Restaurante Mitú (Milán): Iván Ramiro es copropietario de este exclusivo restaurante de alta cocina colombiana ubicado en el corazón de Milán. El establecimiento busca elevar la gastronomía nacional al estándar de lujo europeo, siendo un referente cultural en Italia.

Iván Ramiro es copropietario de este exclusivo restaurante de alta cocina colombiana ubicado en el corazón de Milán. El establecimiento busca elevar la gastronomía nacional al estándar de lujo europeo, siendo un referente cultural en Italia. Representación de jugadores: a través de su experiencia, ha participado en la asesoría y gestión de talentos futbolísticos, sirviendo de puente entre el mercado suramericano y las ligas europeas, especialmente la Serie A.

Además de estos activos, el exfutbolista ha invertido en propiedad raíz y proyectos de hotelería. Su enfoque empresarial se caracteriza por mantener vínculos estrechos entre Italia y Colombia, aprovechando su estatus de figura pública en ambos países para potenciar sus marcas.

Córdoba ha sido enfático en que su preparación académica en gestión deportiva fue clave para pasar de los estadios a las juntas directivas con éxito.

