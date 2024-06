La Selección Colombia se sigue preparando para lo que será la Copa América y, claramente, muchos recuerdan con especial cariño lo que fue aquella mágica noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá, en donde el combinado nacional se alzó con el primer título de su historia.

Dicho 29 de julio de 2001, la gran estrella del partido fue Iván Ramiro Córdoba, quien se levantó por todos los aires para rematar de cabeza el preciso centro enviado por Iván López desde un tiro libre para poner a gritar y a festejar a todo un país.

Es por esto que en Gol Caracol, aliado de Pulzo, recordamos la destacada carrera del ahora exdefensor central y le contamos qué está haciendo actualmente, pues, aunque su retiro se dio hace ya varios años, el colombiano no se aleja para nada del fútbol.

Iván Ramiro Córdoba Sepúlveda nació el 11 de agosto de 1976 en Rionegro, Antioquia, y es recordado como uno de los defensores centrales más emblemáticos de la Selección Colombia y el fútbol internacional.

Su carrera profesional se desarrolló principalmente en dos clubes: Atlético Nacional e Inter de Milán. Sin embargo, su legado más significativo se encuentra en su destacada participación con la Selección Colombia, pues fue él el gran héroe de la gran final de la Copa América 2001.

Córdoba comenzó su carrera profesional en el Deportivo Rionegro, en donde destacó de gran manera, llamando la atención de Atlético Nacional en 1996, donde demostró ser un defensor sólido y prometedor.

Su talento lo llevó a Argentina en 1998, donde jugó para San Lorenzo. En el año 2000, dio el salto al fútbol europeo, uniéndose al Inter de Milán.

Con los ‘Neroazzurros’, ganó numerosos títulos, incluidos cinco títulos de Serie A, cuatro Copas de Italia, cuatro Supercopas de Italia, una Champions League y un Mundial de Clubes. Se convirtió en un ícono del club y es recordado como uno de los mejores defensores de su generación.

Pero la cosa no fue solo a nivel de clubes, pues también tuvo una destacada carrera con la Selección Colombia. Debutó con la absoluta en 1997 y rápidamente se consolidó como un pilar en la defensa del combinado nacional, participando en la Copa América de 1997 y 1999, así como en las Eliminatorias Sudamericanas para los mundiales de 1998 y 2002.

Uno de los puntos más altos, sino el que más, llegó en la Copa América de 2001, celebrada en Colombia. En un torneo en el que la selección anfitriona fue brillante, el de Rionegro, Antioquia, tuvo un papel fundamental en la defensa y aquel recordado 29 de julio de 2001, en la final contra México, Iván Ramiro Córdoba anotó el único gol del partido, un cabezazo en el minuto 65, que le dio a Colombia su primer y único título de la Copa América.

Además de la Copa América 2001, el también lateral derecho jugó en las Copas América de 1997, 1999, 2004 y 2007. También fue parte del equipo que compitió en la Copa Mundial de la FIFA en Francia 1998. Participó en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, en algunas Copa Oro y Eliminatorias Sudamericanas.

Córdoba se retiró del fútbol profesional en 2012, después de una carrera impresionante tanto a nivel de clubes como de selecciones incluso siendo considerado uno de los mejores defensores en la historia del fútbol colombiano, no solo por sus habilidades en el campo, sino también por su liderazgo y profesionalismo dentro y fuera de la cancha.

Después de su retiro en 2012, el antioqueño, ahora con 47 años, no se apartó del mundo del fútbol. A diferencia de algunos de sus colegas que se inclinaron por la dirección técnica, Iván Ramiro Córdoba optó por un camino dirigencial.

Desde hace varios años, el antioqueño desempeña el papel de director deportivo y copropietario del Venezia FC, un equipo que hasta hace poco jugaba en la segunda división del fútbol italiano. Sin embargo, el club logró ascender a la Serie A, recientemente, después de vencer al Cremonese en los playoffs con un marcador global de 1-0, lo que les permitió alcanzar la máxima categoría del fútbol italiano.

En su cuenta oficial de Instagram, el exdefensor central y capitán de la Selección Colombia compartió varios videos en los que se le ve celebrando junto a miembros del club y aficionados.

Además de ello, ha participado en varios partidos benéficos y algunos otros amistosos, siendo él una de las principales atracciones por lo que fue y lo que sigue siendo.

Además de ello, tiene una carta en el videojuego de fútbol EA Sports FC, para el modo de juego de Ultimate Team, en donde es considerado como uno de los mejores defensores que hay dentro del juego, siendo uno de los jugadores más queridos por la comunidad del simulador de fútbol.

