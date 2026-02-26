Independiente Santa Fe sufrió una derrota dolorosa ante Atlético Nacional (1-2), pero el resultado quedó en un segundo plano luego de la enorme controversia por el gol anulado a los locales en el último suspiro. La figura del ‘León’, Hugo Rodallega, no se guardó nada en zona mixta y lanzó dardos contra el juez central.

El ambiente en el Estadio Nemesio Camacho El Campín pasó de la ilusión a la indignación en cuestión de segundos. Cuando el cronómetro marcaba el minuto 87, un cabezazo fulminante parecía sentenciar el empate 2-2, dándole un respiro a la hinchada cardenal. Sin embargo, el árbitro Diego Ulloa decidió que hubo una falta previa de Rodallega sobre el defensor César Haydar.

Acá, la jugada en cuestión:

¡GOL ANULADO DE SANTA FE! Omar Frasica de cabeza anotaba el 2-2 pero el juez central decretó una falta previa de Hugo Rodallega ante César Haydar. #LALIGAxWIN 🦁⚽🟢 pic.twitter.com/mK6JJz2Okg — Win Sports (@WinSportsTV) February 26, 2026

Visiblemente afectado y con la adrenalina del encuentro aún a tope, Hugo Rodallega atendió a los medios de comunicación en la zona mixta. Su discurso fue una mezcla de impotencia y decepción, señalando una falta de coherencia en los criterios arbitrales que, según él, perjudicaron directamente el espectáculo.

“Quizás es la interpretación de él, la opinión de él [de Haydar]. Me parece que es una forma de burlarse del arbitraje. Son cosas que, si hablo lo que siento en este momento, quizá me meto en un problema. Las imágenes son claras, todo el fútbol lo vio, y se dan cuenta que es una falta que no existe […]. Es algo normal, eso en el fútbol no lo pitan”, sentenció el goleador.

Acá, lo que dijo Rodallega:

Viveza de Haydar? Hugo, lo dijo todo. pic.twitter.com/RzPYHUyde9 — Óscar Rivera O (@Rivera__Oscar7) February 26, 2026

Para Rodallega, el problema radica en la desconexión entre lo que los árbitros prometen en la previa y lo que ejecutan durante el juego. El delantero reveló un detalle de la charla inicial que lo dejó desconcertado:

“El árbitro me deja sorprendido porque en el sorteo de capitanes siempre se habla de dar continuidad, que no todo contacto es falta, pero después no lo ponen en práctica. Entonces, así es difícil”, añadió el atacante.

César Haydar sacó pecho por su “viveza” en la jugada del gol anulado

En la otra cara de la moneda, el defensor de Atlético Nacional, César Haydar, defendió la decisión del juez y admitió que su experiencia jugó un papel crucial para que la falta fuera sancionada. Lejos de esquivar la polémica, Haydar explicó cómo vivió el contacto con Rodallega y por qué considera que el árbitro acertó.

“Acabé de ver la jugada también, no se fijen tanto cuando Rodallega me coloca el brazo en la espalda, sino que también me toca, me dejó la marca en el primer tiempo y en el empujón también”, argumentó el central ‘verdolaga’, sugiriendo que el roce fue constante durante todo el compromiso.

Acá, lo que dijo el jugador de Nacional:

“Fui más vivo, era 50-50” César Haydar en la conferencia de prensa.

¿Aceptó que no fue falta, se tiró cuando sintió el toque?

Sobre la jugada de gol de Santa Fe ante Nacional anulado a los 86’. pic.twitter.com/cYmvnhnpor — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) February 26, 2026

Para el defensor, el fútbol moderno exige leer las intenciones del árbitro y saber cuándo aprovechar el contacto físico. “El fútbol es de contacto, pienso que fui más vivo, era un 50-50 si el árbitro la pitaba o no la pitaba, pero me quedo con que sí fue falta”, confesó Haydar, reconociendo implícitamente que la jugada estaba en el límite de la interpretación.

Para Independiente Santa Fe, esta derrota significa un golpe anímico duro, no solo por perder los puntos en casa ante un rival directo, sino por la sensación de injusticia que quedó impregnada en el camerino.

Por su parte, Atlético Nacional se marcha de Bogotá con una victoria que lo catapulta en la tabla, aunque con la sombra de una decisión arbitral que seguirá dando de qué hablar en los programas deportivos de todo el país.

