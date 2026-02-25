Millonarios no tuvo un buen fin de semana, pues después de ganar dos compromisos seguidos que lo revivieron en la tabla de posiciones, se enfrentaba al líder del campeonato, el Inter de Bogotá, en el estadio de Techo.

El compromiso fue uno de los mejores del torneo hasta ahora, ya que terminó 3-2 a favor del cuadro local luego de mucha intensidad, opciones de gol y mucho más.

Sin embargo, hubo unas jugadas en particular que llamaron la atención y que resultaron ser polémicas, ya que fueron dos momentos que pudieron significar pena máxima para el equipo ‘Embajador’.

😱 ¿Era penal? ¡Las jugadas polémicas en la victoria de Internacional de Bogotá contra Millonarios las analizamos en #MedioTiempoWIN! pic.twitter.com/qj2GG4jwaP — Win Sports (@WinSportsTV) February 23, 2026

Millonarios se quejó con la Dimayor

Ante esto, el equipo bogotano no se quedó callado, sino que le envió una queja formal a la Comisión Disciplinaria de la Dimayor mostrando su molestia al respecto y dando sus explicaciones de por qué creen que el árbitro Ortega se equivocó en la toma de decisiones, afectando el resultado del compromiso.

En la carta, que consta de varias páginas, el equipo se refirió a la falta sobre David Mackalister Silva y al final la sujeción sobre Leonardo Castro.

Este fue el comunicado:

Ⓜ️ Millonarios presentó una queja formal ante la Comisión Arbitral por la actuación de Carlos Ortega y del VAR en el juego Internacional de Bogotá Vs. Millonarios. El club reclama el llamado del VAR en el penalti sancionado a Mackalister y el penalti no sancionado a Leo Castro, pic.twitter.com/epFnpdrX7T — Cristian Pinzón (@Crispinllos) February 25, 2026

Lo cierto es que esta situación no cambiará el resultado final del encuentro, pero lo que sí se busca es que se den cuenta de los errores del juez para que se tomen medidas dentro del Comité Disciplinario del equipo local.

Cómo va Millonarios en la Liga BetPlay

Al final, lo importante es que cada vez más Millonarios tiene menos margen de error, puesto que en ocho fechas jugadas apenas suma 8 puntos, está a tres del octavo y necesita sumar para no quedarse, una vez más, fuera del grupo de los ocho.

Su próximo encuentro, en el que espera sacar otros tres puntos, será este jueves, 26 de febrero, frente a Pereira en el estadio El Campín de Bogotá a partir de las 7:30 de la noche.

