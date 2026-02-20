Atlético Nacional tendrá una baja de peso para su estreno internacional en la temporada 2026. El conjunto antioqueño no podrá contar con Edwin Cardona para el partido frente a Millonarios por la Copa Sudamericana, en lo que será uno de los duelos más atractivos de la fase preliminar del certamen continental.

La ausencia del experimentado volante creativo representa un golpe importante para el equipo dirigido por Diego Arias, teniendo en cuenta que Cardona se ha convertido en uno de los referentes futbolísticos del plantel y en el principal generador de juego en el mediocampo ‘verdolaga’.

Sin embargo, su baja no obedece a problemas físicos ni a decisiones técnicas, sino a una situación disciplinaria que se remonta a la participación de Atlético Nacional en torneos Conmebol durante el año anterior.

¿Por qué Edwin Cardona no puede jugar ante Millonarios?

Edwin Cardona deberá cumplir una fecha de suspensión que tiene pendiente desde la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2025, cuando Atlético Nacional se enfrentó a Sao Paulo FC.

Durante el compromiso de vuelta de aquella llave internacional, el mediocampista fue expulsado tras cometer una fuerte infracción en el segundo tiempo, lo que le valió la tarjeta roja directa por parte del juez central. Como consecuencia de esa acción, la Comisión Disciplinaria de la Conmebol le impuso una sanción de un partido.

No obstante, el conjunto colombiano quedó eliminado en esa misma fase del torneo, por lo que el jugador no alcanzó a cumplir la suspensión dentro de la Libertadores.

En estos casos, el Código Disciplinario del máximo organismo del fútbol sudamericano establece que las sanciones pendientes deben trasladarse automáticamente al siguiente torneo internacional oficial organizado por la Conmebol en el que participe el futbolista.

Esto quiere decir que Cardona está obligado a pagar la fecha de castigo en la Copa Sudamericana 2026, motivo por el cual no podrá ser inscrito ni tener minutos en el duelo ante el cuadro ‘Embajador’.

La situación ha generado preocupación dentro del cuerpo técnico de Atlético Nacional, que deberá reorganizar su esquema ofensivo ante la ausencia de uno de sus jugadores más determinantes en la creación de juego, especialmente en un compromiso que definirá el futuro inmediato del equipo en el ámbito internacional.

¿Cuándo se jugará el partido y qué está en juego?

Atlético Nacional recibirá a Millonarios el próximo 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en un compromiso correspondiente a la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

Esta instancia del torneo enfrenta a equipos del mismo país en un formato de eliminación directa a partido único, lo que incrementa la presión sobre ambos clubes, ya que no habrá margen de error ni posibilidad de revancha.

El equipo que resulte ganador de este enfrentamiento avanzará de manera directa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, instancia en la que comenzará el verdadero recorrido internacional enfrentando a rivales de distintos países del continente en busca de un cupo a los octavos de final del campeonato.

Además del componente deportivo, la clasificación a la fase de grupos también representa un importante incentivo económico para los clubes participantes, teniendo en cuenta los premios que entrega la Conmebol por cada partido disputado en dicha instancia.

Por el contrario, el equipo que caiga derrotado en este compromiso quedará eliminado de forma inmediata de las competiciones internacionales durante la presente temporada, por lo que tanto Atlético Nacional como Millonarios se jugarán gran parte de sus aspiraciones continentales en este encuentro.

