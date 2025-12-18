Este jueves, 18 de diciembre, en Luque, Paraguay, se llevó a cabo el sorteo oficial de las fases previas de los torneos internacionales de la Conmebol, tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana, que les interesa a los colombianos porque hay seis equipos que disputarán esa ronda.

A primera hora el turno fue para la Sudamericana, en la que estarán como representantes Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y Bucaramanga, todos equipos importantes que se enfrentarán entre sí para avanzar a la fase de grupos.

Luego del sorteo, quedó definido que los compromisos entre los colombianos serán:

Atlético Nacional vs. Millonarios.

América de Cali vs. Bucaramanga.

Así las cosas, el partido de Nacional-Millonarios será en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, mientras que el de América-Bucaramanga en el Pascual Guerrero de Cali.

Contra quién jugarán Tolima y Medellín en Libertadores

El sorteo se está llevando a cabo en este momento…

