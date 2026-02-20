Faltan pocos meses para que se dé inicio al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el torneo de fútbol más importante de todos y en el que la Selección Colombia promete tener un gran rendimiento.

Es más, mucho se habla acerca de qué jugadores pueden ser convocados, pues hay varios saliendo de lesión, con poca continuidad en sus equipos y demás, por lo que la discusión está abierta y hay más dudas que certezas en la mayoría de posiciones.

De hecho, en la delantera es quizá donde más dudas hay, ya que si bien Luis Suárez está en un gran nivel, los otros delanteros no tanto y ahí crecen las dudas.

Una de las opciones que se han planteado es la de llevar a Radamel Falcao García, una idea que cada vez toma más seriedad y relevancia.

¿Falcao va a ir al Mundial?

En las últimas horas, una información desde Argentina despertó una gran discusión en las redes sociales, puesto que el periodista Sebastián Srur aseguró que Lorenzo ya llamó al delantero y le puso una condición para llevarlo a la próxima Copa del Mundo.

“Ya lo llamó Lorenzo. Ya le dijo que si juega mínimo dos o tres partidos por mes lo va a llevar. Colombia necesita un líder, con experiencia y que sepa manejar un grupo porque tiene un plantel muy joven. Le dijo: ‘Si estás bien, vas al Mundial’ […] Si está bien, con 40 años Falcao va al Mundial”, dijo el periodista.

Lo contre recién en @picadotv: @falcao puede ir al Mundial con 40 años. Lo llamo Loremzo ya.

Atentos en Colombia!!!

Cc @PSierraR @EduardoLuisFut pic.twitter.com/3uIjSZVZhI — Sebastián Srur (@Sebasrur) February 20, 2026

Esta información se suma a la que había dado Juan Felipe Cadavid hace unas semanas, en las que aseguró que esta sería una incorporación importante en el sentido del liderazgo y manejo del grupo, que por ahora no tiene el conjunto nacional.

Lo cierto es que Falcao actualmente tiene una lesión y por eso necesita recuperarse lo más pronto posible para tener regularidad con Millonarios para ver si tiene alguna posibilidad de ir al próximo Mundial.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

Por lo pronto, los jugadores están luchando por meterse a la convocatoria de los amistosos de la Selección Colombia en marzo, en los que el conjunto nacional se medirá con Croacia y Francia.

Las fechas son:

Colombia vs. Croacia: jueves 26 de marzo a las 7:30 de la noche.

Colombia vs. Francia: domingo 29 de marzo a las 9:00 de la noche.

