Los hinchas de Millonarios siempre están pendientes de la indumentaria que saca el equipo año a año, pues por la pasión y demás suelen comprar todas las prendas que se sacan para apoyar al equipo durante todos los partidos del año.

De hecho, hace unas semanas se lanzó la camiseta titular color azul y gustó de gran manera, pues pese al precio se vendió de gran manera en todas las tiendas de Bogotá.

Este es el precio de la camiseta de titular:

Normalmente, Adidas lanza las camisetas de local a inicio de año y la segunda y tercera camiseta a mitad de año, pero para 2026 los planes cambiarían y se lanzaría la segunda equipación de una vez.

Cómo sería la nueva camiseta de Millonarios

En redes sociales se ha filtrado que la segunda camiseta de Millonarios sería muy diferente a lo que los hinchas vienen acostumbrados, puesto que tendría una mezcla de varios colores que no se asocian mucho a la institución.

La camiseta sería la siguiente:

🚨 Desde Adidas confirman que esta será una de las nuevas camisetas de #Millonarios para 2026/2027 🔵⚪️ 📷 @MillosDColombia / Reproducción pic.twitter.com/GFWICBhfa9 — Pipe Sierra (@PSierraR) February 18, 2026

En principio muchas personas no creían que fuera verdad, pero el periodista Felipe Sierra aseguró que la marca misma confirmó la información y por eso sería oficial en las próximas horas.

Ahora, esto ha desatado toda una discusión en las redes sociales, pues a muchas personas les gusta las propuestas diferentes e innovadoras, mientras que otros dicen que esto está muy alejado al equipo y por eso no les gusta.

Más allá de eso, hay que esperar a que el equipo o la marca lo hagan oficial, pero se estima que sea pronto y que el precio sea muy similar al de la camiseta de local.

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, el equipo de Fabián Bustos sigue trabajando para mantener la buena racha que ha conseguido recientemente, pues en los últimos encuentros suma dos victorias y dos empates, lo que lo ha subido en la tabla de posiciones.

Su siguiente encuentro será el próximo sábado, 21 de febrero, frente a Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo a partir de las 5:30 de la tarde.

