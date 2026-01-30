Luego de varias horas desde que el club anunció la salida de Hernán Torres, justo después de su derrota frente al Deportivo Pasto el pasado miércoles, 28 de enero, el técnico tolimense rompió el silencio y le dejó un mensaje bastante emotivo a la hinchada.

Fue por medio de una publicación hecha por el equipo que Torres se comunicó con los hinchas, asegurando que está muy dolido porque las cosas no salieron como se planearon, pero que mantiene el cariño por el club y todos los que lo conforman.

Y agregó: “Me voy con el corazón dolido, pero con el alma grande por haber vuelto a sentir a la hinchada más grande de Colombia”.

Este fue su mensaje completo:

▶️ Mensaje de Hernán Torres a la Familia Azul pic.twitter.com/FSxGiY3lMA — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 30, 2026

Así, Hernán Torres terminó su segunda etapa con Millonarios, la cual estuvo muy lejos de ser como la primera. Aquella vez, en 2012, rompió la sequía y ganó la estrella número 14, pero esta vez el rendimiento no lo acompañó.

Es más, Torres solo tuvo el 43 % de efectividad, no entró a los cuadrangulares, perdió en la Copa Colombia y en esta temporada perdió los primeros tres partidos, por lo que se acabó la paciencia y la dirigencia tomó la decisión de terminarle el trabajo.

Quién será el técnico de Millonarios

Por lo pronto, el equipo no ha confirmado a ningún nombre que reemplace a Torres, pero todo indica que será el argentino Fabián Bustos, de 56 años de edad, quien ha dirigido gran parte de su carrera en Ecuador y Perú.

De hecho, entre su palmarés destaca el título de Serie B con Delfín, de primera división de Ecuador con este mismo equipo y Barcelona y el título de liga con Universitario de Perú, que le permitió ganar el premio al mejor técnico en estos dos países.

