Una compleja situación de emergencias se registró esta tarde en Cundinamarca, donde las lluvias de las últimas horas han provocado múltiples afectaciones en vías, infraestructura y zonas residenciales.

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(Vea también: [Video] Inundación en Facatativá (cerca de Bogotá) por fuertes lluvias; calles parecen ríos)

De acuerdo con el balance oficial, más de 14 incidentes se han presentado recientemente, en su mayoría asociados a desbordamientos de ríos y movimientos en masa que impactan directamente la movilidad en varias zonas del departamento.

Municipios más afectados por lluvias en Cundinamarca

Entre los puntos más críticos se encuentran Pacho, San Francisco y Facatativá.

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En Pacho, el desbordamiento del río Negro provocó pérdida de banca en una vía departamental y afectaciones en la vereda Santa Inés. Además, un movimiento en masa obligó a la evacuación preventiva de una vivienda.

En San Francisco, aunque no se reportan daños en casas, sí se presentan varias remociones en masa que afectan la vía nacional que conecta Bogotá con Villeta, específicamente en el kilómetro 41+350. En ese punto, maquinaria de la concesión trabaja con volquetas y minicargadores para habilitar el paso.

Tenemos graves emergencias en varios puntos del departamento, que están generando afectaciones a la infraestructura vial y a la movilidad. Son más de 14 incidentes registrados en las últimas horas, principalmente por desbordamientos y movimientos en masa. Entre los casos más… pic.twitter.com/hjOTcI1REt — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) March 18, 2026

Inundaciones en Facatativá

En Facatativá, la situación también es crítica por cuenta del desbordamiento del río Botello, que ha provocado inundaciones en sectores como Villa Miriam y Villa Olímpica.

A esto se suma el encharcamiento y el colapso del sistema de alcantarillado en el barrio La Paz, donde las autoridades locales, junto con los cuerpos de bomberos y el apoyo de la UAEGRD, adelantan labores de atención.

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en Facatativá, luego del desbordamiento de varias quebradas y del Río Botello. El agua ingresó a viviendas y calles de distintos sectores del municipio, generando afectaciones para varias familias. pic.twitter.com/Wt7D8S5Gyi — Pulzo (@pulzo) March 18, 2026

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.