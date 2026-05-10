La minería en Colombia vuelve a estar de luto este domingo, 10 de mayo. En la tarde del sábado la Gobernación de Cundinamarca informó que se había presentado una explosión en una mina en la vereda Pueblo Viejo, en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca.

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(Ver también: Explosión en mina de Cundinamarca dejó a trabajadores atrapados: “No sabemos el estado de las personas”)

Desde ese momento, unidades de bomberos y primeros auxilios llegaron hasta la zona para tratar de quitar el material y sacar a las personas que estaban dentro, puesto que se manejaba la información que había cuatro mineros atrapados.

Es más, según confirmó el gobernador Jorge Emilio Rey, los afectados fueron Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López.

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Al finalizar la tarde de este sábado se ha presentado una explosión en la mina #LasQuintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de #Cucunubá. Por ahora se reportan cuatro trabajadores atrapados: Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel… pic.twitter.com/a3md51TzdS — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 10, 2026

Gracias a ese rápido despliegue, los familiares tenían ilusión de que los pudieran hallar con vida y ayudarlos a salir, pero eso, desafortunadamente, no fue así.

Sobre las 2:20 de la mañana las gestiones de búsqueda terminaron, puesto que los bomberos finalmente encontraron los cuerpos sin vida de los cuatro mineros que estaban atrapados.

Cabe recordar que, según habían informado los bomberos, estos cuatro hombres estaban a 500 metros de profundidad y eso complicó las labores de rescate, pero igual se pudo llegar hasta donde estaban para devolverles los cuerpos a los familiares.

(Ver también: Video muestra rescate de 23 mineros atrapados en Antioquia: han salido 7 con vida)

Por lo pronto, las autoridades competentes avanzan en la investigación del hecho para determinar qué ocasionó la explosión de esta mina, que dejó un lamentable saldo justo en el Día de la Madre.

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