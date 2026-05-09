La muerte de Germán Vargas Lleras este viernes 8 de mayo ha despertado un sinfín de reacciones sobre su extensa y controversial trayectoria política. Más allá de sus cargos como vicepresidente y ministro, un episodio quedó grabado a fuego en la memoria de los colombianos y, según él mismo confesó en vida, fue el que más le costó en términos de fama y votos: el famoso ‘coscorrón’ a uno de sus escoltas.

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En una de sus declaraciones más sinceras, concedida a Caracol Radio, Vargas Lleras reveló que aquel incidente en Ciénaga de Oro no fue un simple ataque de ira, sino una reacción —aunque desproporcionada— al ver lo que consideró un abuso de autoridad por parte de su esquema de seguridad.

El líder de Cambio Radical relató que ese día un escolta entró “como un caballo salvaje” al lugar donde se encontraba, arrollando a los asistentes. “No tuvo ningún inconveniente en tumbar a una señora mayor al piso”, explicó en su momento el político, quien aseguró que su intención era proteger a la mujer del trato brusco de los uniformados.

“Yo les advertía que no abusaran en esos esquemas de seguridad, que los flexibilizaran. Ese día tuve un mal momento y me he arrepentido toda la vida porque eso me costó mucho”, confesó Vargas Lleras, reconociendo que ese segundo de furia eclipsó décadas de gestión pública.

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Hace dos años casi exactos, Germán Vargas Lleras QEPD nos explicó en @LaLuciernaga el famoso episodio del coscorrón. Dijo que ocurrió porque el escolta había empujado a una señora que lo quería saludar, y reclamó “¿Tan grave fue el episodio del coscorrón?… para no mencionar a… pic.twitter.com/ZpRm4c29mb — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) May 9, 2026

Vargas Lleras siempre sintió que el castigo social por el coscorrón fue desmedido frente a otros actores de la vida nacional. En sus reflexiones finales sobre el tema, lanzó una pregunta que siempre generó roncha en la opinión pública:

“¿Tan grave fue el episodio del coscorrón?… para no mencionar a tanto guerrillero amnistiado y asesinos ahora en el ejercicio del poder, ¿son comparables una cosa y la otra?”, cuestionó el exvicepresidente, comparando su error personal con el pasado judicial de sus contradictores políticos.

Con su partida, este episodio queda como la gran mancha de una carrera que muchos proyectaban hacia la Casa de Nariño, pero que se frenó, en gran medida, por un gesto que él mismo calificó como su “peor momento”.

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