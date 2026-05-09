La muerte de Germán Vargas Lleras provocó múltiples reacciones en el país y una de las más comentadas fue la de Luz María Zapata, exesposa del dirigente político y una de las personas más cercanas a él durante varios años.

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(Vea también: Sale a la luz última foto de Germán Vargas Lleras antes de morir y escena enternece)

A través de sus redes sociales, Luz María Zapata compartió un emotivo mensaje luego de conocerse el fallecimiento del exvicepresidente el pasado 8 de mayo de 2026 en Bogotá, y publicó una fotografía junto a Vargas Lleras.

Además del mensaje, Zapata también compartió la canción ‘Como yo te amé’, interpretada por Luis Miguel, gesto que muchos usuarios interpretaron como una despedida personal hacia el líder político.

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La relación entre Germán Vargas Lleras y Luz María Zapata fue una de las más conocidas dentro de la política colombiana. Ambos compartieron varios años de matrimonio y coincidieron en diferentes escenarios públicos cuando el dirigente ocupó la Vicepresidencia de Colombia entre 2014 y 2017.

La reacción de la exesposa de Vargas Lleras se sumó a los mensajes de condolencia expresados por dirigentes políticos, expresidentes y diferentes sectores del país que lamentaron la muerte del líder de Cambio Radical.

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¿Quién es Luz María Zapata, exesposa de Germán Vargas Lleras?

Luz María Zapata es una politóloga y administradora pública colombiana reconocida por su trayectoria en el sector público y por haber sido esposa del exvicepresidente Germán Vargas Lleras durante varios años.

Zapata ganó reconocimiento nacional principalmente por su trabajo como directora ejecutiva de Asocapitales, entidad que agrupa a las principales ciudades capitales del país. Desde ese cargo lideró debates relacionados con seguridad urbana, movilidad, descentralización y desarrollo territorial.

Antes de llegar a esa entidad, ocupó diferentes cargos en el sector público y participó en proyectos relacionados con administración estatal y políticas públicas. Su perfil técnico y político la convirtió en una de las figuras femeninas más visibles dentro de escenarios de gobernanza regional en Colombia.

La relación sentimental con Germán Vargas Lleras se mantuvo durante buena parte de la etapa en la que el dirigente tuvo protagonismo nacional como vicepresidente y líder de Cambio Radical. Aunque ambos manejaron su vida privada con discreción, en distintos eventos públicos aparecieron juntos como una de las parejas más reconocidas de la política colombiana.

Tras conocerse la muerte de Vargas Lleras el 8 de mayo de 2026, Zapata compartió un emotivo mensaje de despedida acompañado de una fotografía y la canción “Como yo te amé”, publicación que rápidamente provocó reacciones entre figuras políticas y seguidores del exvicepresidente.

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