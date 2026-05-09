Germán Vargas Lleras solo tuvo una hija, a la que en repetidas ocasiones mencionó como el amor de su vida. Se trata de Clemencia Vargas Umaña, fruto de su relación con María Beatriz Umaña Sierra.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿De qué murió el expresidente Germán Vargas Lleras? Luchaba contra dura enfermedad)

Aunque el dirigente político mantuvo durante años un perfil reservado frente a su vida familiar, en distintos momentos dejó ver el estrecho vínculo que tenía con ella.

Pese a mantenerse alejada de la política, Clemencia apareció ocasionalmente junto a su padre en publicaciones familiares y eventos privados. Uno de los momentos más comentados ocurrió durante su matrimonio con Julián Mejía Calderón, celebrado en Bojacá, Cundinamarca, donde Germán Vargas Lleras la acompañó hasta el altar y compartió con ella varios momentos de la celebración.

Lee También

En los últimos años, la relación entre padre e hija volvió a llamar la atención luego de que el exvicepresidente compartiera fotografías y mensajes familiares en redes sociales.

Incluso, antes de su fallecimiento, Vargas Lleras celebró públicamente la llegada de su nieto Agustín, hijo de Clemencia, noticia que mostró una faceta mucho más familiar y cercana del dirigente político.

Posteriormente, el 7 de diciembre de 2025, el expresidente publicó una última fotografía junto a su hija y su nieto. “Primera Navidad con mi nieto Austín”, escribió el fallecido político.

¿A que se dedica la hija de German Vargas Lleras?

Lejos del camino político que marcó la trayectoria de su padre, Clemencia decidió construir su vida profesional en el mundo artístico y empresarial. Se formó en Administración de Empresas y encontró en el baile una de sus grandes pasiones, disciplina que la llevó a impulsar proyectos sociales y culturales enfocados en jóvenes y comunidades vulnerables.

La hija del exvicepresidente también se convirtió en fundadora de iniciativas relacionadas con la danza y el desarrollo social como la Fundación Vive Bailando. En entrevistas concedidas años atrás, aseguró que el baile representaba una herramienta para transformar vidas y conectar personas más allá de diferencias sociales o culturales.

¡Feliz #DíaDelCafé!☕️ Hoy reconocemos la labor de nuestros campesinos, su esfuerzo y amor por el campo 🇨🇴💛 Por eso, ¡queremos celebrarlo junto a ustedes! 🥳 Sigan atentamente las instrucciones del video y participen 🤩 #ElCampoNosMueve @NitrofertCol @coopantioquia pic.twitter.com/3kdB9Ob7WZ — Vive Bailando (@ViveBailand0) June 27, 2022

Después de conocerse la muerte del líder de Cambio Radical, muchos usuarios recordaron precisamente el vínculo cercano que mantenía con su hija única, quien permaneció junto a él durante los momentos más complejos relacionados con sus problemas de salud.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.