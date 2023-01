Germán Vargas Lleras ventiló el pasado fin de semana que su hija, Clemencia Vargas, y la pareja de ella sufrieron agresiones en el aeropuerto de Santa Marta, cuando se disponían a tomar un avión hacia Bogotá.

El exvicepresidente dijo en su columna habitual de El Tiempo que su hija sufrió un bloqueo para acceder a la zona de abordaje. La situación se desató, según Vargas Lleras, cuando un grupo de viajeros decidió armar una cadena humana por inconformidades con la aerolínea, que no se menciona en el texto, para no dejar pasar a otros pasajeros.

“Si nosotros no viajamos, no viaja nadie”, decían los iracundos viajeros que agredieron a todo aquel que intentaba pasar la barrera, entre ellos, la hija de Vargas Lleras y su novio. Clemencia Vargas recibió empujones y puños en el momento en que intentó cruzar la línea. Además, su pareja fue tirado al piso y lo cogieron a patadas, según la columna del exvicepresidente.

Vargas Lleras también señaló que durante el ataque físico que vivieron su hija y el novio, hubo dos policías que no ejercieron su autoridad para detener las agresiones. “Seguramente para no ser luego sancionados por atentar contra el derecho sagrado a la protesta, que en nuestro país ya no conoce límite alguno”.

Sumado a ello, el columnista cuestionó la manera en que proceden ahora las autoridades ante acciones de protestas o bloqueos e indicó que este panorama ha llevado a un estado de completa indefensión ciudadana.

El reclamo de Vargas Lleras tuvo eco nacional el pasado fin de semana y las personas se preguntaron no solo por qué las autoridades no actuaron, sino también por qué el exvicepresidente no menciona a la aerolínea involucrada ni las razones de la protesta de los pasajeros, algo que hasta hoy sigue siendo un misterio.