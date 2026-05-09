En medio de las reacciones por la muerte de Germán Vargas Lleras, en redes sociales y medios nacionales comenzó a circular la que sería la última foto exvicepresidente colombiano publicada en redes sociales antes de su fallecimiento, ocurrido el viernes 8 de mayo de 2026 en Bogotá.

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La imagen fue compartida meses atrás por Clemencia Vargas Umaña, la única hija del exvicepresidente, a través de sus historias en redes sociales acompañada del mensaje “Mis amores”. En la fotografía aparece Vargas Lleras sentado y usando una gorra mientras observa fijamente a su nieto, quien también dirige la mirada hacia él en una escena familiar que enternece a usuarios de redes sociales y allegados.

La publicación comenzó a circular nuevamente debido a que muchos la consideran una de las últimas imágenes personales y familiares del líder de Cambio Radical antes del deterioro definitivo de su estado de salud.

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Según publicó Semana, la fotografía se publicó el pasado 4 de marzo de 2026 en una historia de Instagram y apareció pocas horas después de que Cambio Radical compartiera un video promocional relacionado con Vargas Lleras.

¿Cuándo empeoró la salud de Germán Vargas Lleras en 2026?

Pocos días después, su salud empeoró y tuvo que viajar a Estados Unidos para un tratamiento médico, según informó su hermano Enrique, quien el 19 de ese mismo mes dio un parte de tranquilidad.

En ese entonces, distintos sectores políticos y seguidores del dirigente reaccionaron al conocer las complicaciones de salud del dirigente, entre ellos, Álvaro Uribe, quien se pronunció el 11 de marzo.

En los últimos meses de vida, el exvicepresidente redujo considerablemente sus apariciones mientras enfrentaba complicaciones derivadas de un tumor cerebral y tratamientos contra el cáncer. Su familia permaneció cerca de él durante el proceso médico, especialmente su hija Clemencia, con quien mantenía una relación muy cercana.

Semanas antes de su fallecimiento, Vargas Lleras también había expresado públicamente la alegría que sentía por haberse convertido en abuelo, una faceta familiar que pocas veces mostró durante su extensa trayectoria política.

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