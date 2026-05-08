Con la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras volvió a tomar fuerza uno de los episodios más polémicos de su vida pública. Se trata del recordado coscorrón que le dio a un escolta durante un evento oficial en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, en diciembre de 2016.

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El hecho ocurrió mientras Vargas Lleras participaba en una entrega de viviendas bajo un fuerte aguacero. En medio de la multitud que intentaba acercarse al entonces vicepresidente, uno de sus escoltas, identificado como el intendente Ariel Ahumada, intentó despejar el camino y protegerlo. En ese momento, el político reaccionó molesto y le propinó un golpe en la cabeza que quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las imágenes provocaron una ola de críticas contra Vargas Lleras, quien días después ofreció disculpas públicas al uniformado durante otro evento en Bogotá. “Quiero pedir públicamente disculpas por un incidente que no debió haber ocurrido”, expresó en ese momento el entonces vicepresidente, quien además destacó que Ahumada llevaba varios años trabajando en su esquema de seguridad.

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El propio escolta aceptó las disculpas públicamente y confirmó que continuaría trabajando junto al dirigente político. Sin embargo, el episodio siguió persiguiendo a Vargas Lleras durante años y se convirtió en uno de los hechos más recordados de su carrera.

Periodista se puso casco para no recibir coscorrón de Germán Vargas Lleras

Volvió a circular una recordada entrevista en la que el periodista Francisco Romero, conocido como “Pacho Alerta” y entonces director de Alerta Bogotá de La FM, apareció usando un casco de construcción antes de conversar con el dirigente político.

El gesto fue una referencia humorística al polémico “coscorrón” que Vargas Lleras le dio a un escolta en 2016 durante un evento oficial en Ciénaga de Oro, Córdoba, episodio que quedó grabado en video y provocó una fuerte controversia nacional.

Durante la entrevista, el periodista sorprendió al aparecer con el casco puesto mientras saludaba al entonces exvicepresidente, lo que desató risas en la cabina. Vargas Lleras reaccionó entre bromas y posteriormente habló sobre el episodio que marcó su imagen pública durante años.

“Yo de todos modos me traje mi casco, por si algo, vea. Porque cuando le comience a preguntar por Cambio Radical, se pueden subir los ánimos y lo mejor es protegerse. ¿O no? Yo me lo pongo de una vez”, indicó el comunicador.

En medio de la conversación, el dirigente reconoció que se arrepentía de lo ocurrido y dejó una frase que volvió a tomar fuerza tras su fallecimiento: “Nunca le volvería a dar un coscorrón a nadie”.

La entrevista se convirtió en uno de los momentos más recordados alrededor de la controversia, especialmente porque Vargas Lleras admitió que el episodio afectó su imagen pública y fue usado constantemente por sus contradictores políticos.

Con el fallecimiento del líder de Cambio Radical este 8 de mayo de 2026, muchos usuarios en redes sociales volvieron a recordar el episodio, considerado uno de los momentos más controversiales y virales de la política colombiana reciente.

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