El pasado 8 de marzo fue la última vez que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras apareció en la política con un mensaje que no pasó desapercibido y que, hasta ahora, se mantiene como su última publicación conocida en redes sociales.

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En su pronunciamiento, el dirigente político lanzó fuertes críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al que responsabilizó de una serie de problemas que, según él, atraviesa el país.

“Hoy los colombianos decidimos, es el momento de ponerle freno a este desgobierno. La violencia paraestatal, la inversión paralizada, salud colapsada, incertidumbre jurídica, corrupción desbordada, déficit disparado y los grupos al margen de la ley cada día más fortalecidos es el regalo de Petro y su gobierno ‘del cambio’”, expresó Vargas Lleras en su mensaje, difundido en redes sociales.

El exvicepresidente también aprovechó la publicación para hacer un llamado directo a los ciudadanos de cara a las elecciones legislativas que se dieron hace unos meses, invitando a apoyar las listas de Cambio Radical en el Congreso.

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Llamado a respaldar a Cambio Radical

En su publicación, Vargas Lleras insistió en la necesidad de fortalecer colectividades que, según él, defiendan la institucionalidad y el equilibrio de poderes en Colombia. También destacó el papel de su partido en escenarios anteriores.

“Un partido que ha respaldado la democracia y defendido la institucionalidad. Juntos recuperemos el rumbo de Colombia”, concluyó el exvicepresidente en su mensaje del 8 de marzo.

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La publicación se dio en un contexto de alta tensión política y se convirtió en uno de los últimos pronunciamientos públicos de Vargas Lleras en el debate nacional, en medio de la discusión sobre el rumbo del país y el papel de la oposición en el Congreso.

Este viernes 8 de mayo se confirmó la muerte del exvicepresidente, una de las figuras más influyentes en la política colombiana. De acuerdo con Cambio, Vargas Lleras padecía un meningioma, un tumor que afecta las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Sin embargo, aún no se conocen específicamente las causas de su muerte.

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