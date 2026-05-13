Una violenta riña ocurrida en una cancha de tejo del sector Villa Esperanza, en Soacha, terminó con la muerte de un hombre identificado como Javier Orlando León Trujillo, de 37 años.

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De acuerdo con información conocida por ‘Gatonoticias’, el hecho se registró en una cancha de tejo ubicado en la calle 48 Este con carrera 38, donde la víctima habría llegado momentos antes del ataque.

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Según las versiones preliminares, en medio del ambiente de la cancha de tejo se presentó una discusión entre Javier Orlando León y varios hombres. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en una riña.

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Testigos señalaron que uno de los involucrados sacó un machete y atacó en repetidas ocasiones al hombre de 37 años, causándole graves heridas.

La víctima cayó al suelo en medio de un charco de sangre y fue auxiliada por personas del sector, quienes la trasladaron de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

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Tras el crimen, las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Según informó el citado medio, el presunto agresor fue capturado gracias a videos y registros que quedaron del violento episodio.

El caso generó conmoción entre los habitantes de Villa Esperanza, quienes manifestaron preocupación por los hechos de violencia registrados en espacios públicos y de recreación del municipio.

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