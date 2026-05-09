Un bochornoso hecho se presentó en la noche de este viernes, 8 de mayo, a las afueras de la Gobernación de Cundinamarca, puesto que algunos funcionaros protagonizaron una riña que contó con botellas, golpes, palabras ofensivas y mucho más.

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Según han reportado usuarios en las redes sociales, las personas involucradas en esta situación estaban bajo los efectos del alcohol, por lo que los chistes y las burlas se hicieron cada vez más frecuentes.

Sin embargo, un hombre habría hecho un chiste sobre el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, quien murió sobre las 7:00 de la noche, y eso no cayó bien en otros usuarios del grupo, por lo que comenzó la discusión que se escaló hasta los golpes.

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Es más, en los videos se puede apreciar que hay puños, patadas y groserías, mientras el resto de personas del grupo simplemente tratan de controlar a los involucrados diciéndoles “no más”, pero eso no funciona tanto.

Este es el lamentable video:

#VERGONZOSO 🫣 Funcionarios borrachos de la Gob. C/marca se agarraron a trompadas a las afueras del recinto en horas de la noche de ayer 8MAY al parecer por un “chiste” que uno de los involucrados hizo a un compañero y que no cayó muy bien pues se burlaba de Germán Vargas Lleras. pic.twitter.com/yW2gcJhYS7 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 9, 2026

Tan complicada es la situación que incluso se puede apreciar que esta pelea afectó el tráfico, por lo que los vehículos comienzan a pitar para que se calmen, se muevan y así puedan llegar a su sitio de destino.

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Lo cierto es que hasta el momento ni la institución ni el gobernador Jorge Emilio Rey se han pronunciado al respecto, pero se esperan sanciones ejemplares porque los funcionarios públicos deberían mostrar buen comportamiento, sobre todo en las calles de Bogotá.

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