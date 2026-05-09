Una tragedia laboral sacudió la mañana de este viernes 8 de mayo al centro comercial Nuestro Bogotá, en el occidente de la capital. Un hombre de aproximadamente 29 años perdió la vida tras caer al vacío desde un cuarto piso a través del ducto de un ascensor. Según los reportes oficiales, el cuerpo fue hallado sin vida dentro del elevador ubicado en el local de un reconocido restaurante.

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La víctima fue identificada como empleado del establecimiento Mi Gran Parrilla Boyacense. Aunque se intentó obtener una versión oficial por parte de los directivos del restaurante, estos manifestaron que, por el momento, no emitirán declaraciones sobre el fatal suceso que enluta a su equipo de trabajo, según informó El Tiempo.

Ante la confusión generada en redes sociales, la administración de Nuestro Bogotá emitió un comunicado oficial para aclarar que el incidente ocurrió en un área privada y no en las zonas comunes del complejo, de acuerdo con el periódico.

“El incidente no estuvo relacionado con el funcionamiento de ninguno de sus equipos de transporte vertical (ascensores o escaleras eléctricas)”, enfatizó la administración, asegurando que sus equipos reciben mantenimiento riguroso. Según el centro comercial, al tratarse de un evento al interior de un local, la responsabilidad del mantenimiento y los detalles de la investigación recaen directamente sobre el establecimiento de comercio.

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Agentes del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cadáver y recolectaron pruebas para determinar si el accidente fue producto de una falla mecánica o falta de mantenimiento preventivo por parte del restaurante. Se investiga si el elevador contaba con las rejillas o sistemas de seguridad exigidos por la ley para este tipo de equipos de carga.

Este hecho revive el doloroso recuerdo de lo ocurrido en junio de 2019 en una sede de Don Jediondo en Cajicá, donde otro trabajador murió en circunstancias similares debido a que el ascensor de carga no contaba con las protecciones mínimas para resguardar la vida del operario. Por ahora, las autoridades se centran en verificar si el local tenía la documentación y revisiones técnicas del aparato al día.

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