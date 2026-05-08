Momentos de angustia y desesperación se vivieron en el barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, luego de que un niño de apenas dos años quedara colgando de la terraza de una vivienda y posteriormente cayera al vacío ante la mirada atónita de decenas de vecinos.

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El dramático hecho ocurrió sobre las 9:00 de la noche del jueves 7 de mayo y fue registrado en video por habitantes del sector. Las imágenes, divulgadas por el ‘Ojo de la Noche’, muestran al menor suspendido desde la parte alta de la casa mientras varias personas intentaban auxiliarlo desde la calle.

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En medio de los gritos y el pánico, la comunidad reaccionó rápidamente y comenzó a reunir cobijas, chaquetas y telas para improvisar una especie de “malla” que amortiguara el impacto del menor.

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Según relataron testigos al citado medio, el menor permaneció varios segundos aferrado a la estructura antes de soltarse.

“El niño se cogía para no dejarse caer y de un momento a otro se soltó de uno de sus brazos y se estaba sosteniendo con el izquierdo”, contó una vecina.

Otra residente aseguró que la altura desde donde cayó causa dudas sobre lo ocurrido.

“Para mí fue que al niño lo colocaron ahí. Es un muro muy grande para un niño de 2 años”, expresó.

Las imágenes muestran cómo, finalmente, el menor cayó de cabeza desde el último piso de la vivienda, aunque la rápida reacción de la comunidad logró disminuir la fuerza del impacto.

Tras la caída, el niño fue auxiliado inmediatamente por los vecinos y posteriormente trasladado a un centro médico, donde recibió atención especializada.

#OjoDeLaNoche | En el barrio La Gaitana, localidad de Suba, un niño de dos años cayó desde el cuarto piso de una vivienda. El menor fue salvado por la comunidad. ¿Cuál es el estado de salud del menor? Le contamos. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/ZcseZDNkIo — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 8, 2026

De acuerdo con la información entregada por Blu Radio, el menor sufrió algunas raspaduras y golpes leves, por lo que permanece fuera de peligro.

El caso generó conmoción e indignación entre los habitantes del sector, quienes comenzaron a cuestionar qué ocurrió dentro de la vivienda antes de la emergencia.

Algunos testigos aseguraron que la madre del menor se asomó a la terraza mientras ocurría la situación, pero, según ellos, no habría reaccionado con desesperación.

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Tras el incidente, varias personas permanecieron frente a la vivienda exigiendo explicaciones e intentando conocer quiénes estaban a cargo del niño al momento del accidente.

Por ahora, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre el caso ni sobre posibles investigaciones relacionadas con las circunstancias en las que ocurrió la caída del menor.

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