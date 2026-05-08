Un dramático episodio, que por poco termina en tragedia, sacudió a los habitantes del barrio La Gaitana, en la localidad de Suba (Bogotá). En la noche de este jueves 7 de mayo, un menor de apenas dos años de edad protagonizó una caída desde el cuarto piso de una vivienda, logrando sobrevivir gracias a la heroica y oportuna reacción de sus vecinos.

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De acuerdo con los reportes entregados por Noticias Caracol y Blu Radio, los hechos se registraron cerca de las 9:00 p. m. La tranquilidad de la zona se vio interrumpida cuando transeúntes y residentes divisaron al pequeño colgando peligrosamente de la terraza de una edificación.

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Testigos del suceso relataron que, inicialmente, el niño se sostenía con ambas manos del borde de la estructura. Sin embargo, con el paso de los segundos, la fuerza del menor cedió, quedando suspendido únicamente de su brazo izquierdo hasta que, finalmente, se precipitó al vacío impactando inicialmente de cabeza.

#OjoDeLaNoche | En el barrio La Gaitana, localidad de Suba, un niño de dos años cayó desde el cuarto piso de una vivienda. El menor fue salvado por la comunidad. ¿Cuál es el estado de salud del menor? Le contamos. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/ZcseZDNkIo — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 8, 2026

La tragedia no fue mayor debido a la agilidad de la comunidad. Al percatarse del riesgo inminente, varios vecinos consiguieron cobijas y sábanas, las cuales extendieron para armar una red improvisada y amortiguar el impacto del infante.

Gracias a esta maniobra, el niño sobrevivió al golpe y, según los informes preliminares, solo presentó raspaduras leves en su rostro causadas por el roce contra la pared durante el descenso. Además, los vecinos acudieron de inmediato al hogar para hacer el reclamo a los padres.

En los videos aficionados captados en el lugar, se percibe el ambiente de tensión y los gritos de desespero de quienes presenciaron la escena. El periodista Edward Porras, al presentar el informe del ‘Ojo de la Noche’, calificó el evento de forma contundente:

“Se vivió una historia de terror, de miedo, de zozobra”.

Tras el rescate, la comunidad solicitó la presencia inmediata de la Policía Metropolitana de Bogotá. Si bien el menor se encuentra fuera de peligro vital, el caso ha generado serias dudas entre los habitantes de La Gaitana, quienes piden a las autoridades esclarecer cómo un niño de tan corta edad terminó colgando de una terraza sin supervisión.

Actualmente, la Policía de Infancia y Adolescencia lidera las indagaciones para establecer responsabilidades frente a lo que consideran una falta gravísima de cuidado. Asimismo, se confirmó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumirá el caso para verificar la garantía de derechos del menor y determinar si, como sospechan algunos vecinos, pudo existir alguna acción externa o criminal en el incidente.

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