Un grave caso de presunto maltrato y abandono animal ha causado indignación en Bogotá luego de que una perrita dóberman llamada Zelda fuera atropellada por una camioneta en el norte de la capital. El hecho ocurrió en la noche del pasado 5 de mayo, en inmediaciones de la calle 138, en una zona residencial donde vecinos denuncian exceso de velocidad constante.

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De acuerdo con información conocida por El Tiempo, la mascota fue impactada por una camioneta Mitsubishi Montero de color oscuro, identificada con placas RBS 752 de Bogotá. Según la denuncia de la familia afectada, el vehículo habría circulado a más de 80 kilómetros por hora en un sector donde el límite permitido sería de 20.

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El caso se hizo público a través de redes sociales, especialmente desde la cuenta de ‘freshkid_dj’, propietario de Zelda, quien relató los momentos de angustia tras el accidente.

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Según el denunciante, el conductor no habría auxiliado a la mascota después del impacto. “El señor, en vez de auxiliar o preguntar cómo estaba, se escondió en el carro mientras la novia daba la cara”, aseguró en declaraciones entregadas al mencionado medio.

La familia también denunció que, mientras intentaban trasladar a la perrita a una veterinaria debido a la gravedad de las heridas, el conductor entregó datos que posteriormente habrían resultado falsos.

“El animal no paraba de sangrar y no se podía parar”, relató el propietario, quien explicó que solo al llegar al centro veterinario descubrieron que la información suministrada no coincidía con los registros oficiales del vehículo.

Tras el atropello, la dóberman fue sometida a procedimientos médicos de emergencia debido a las graves lesiones internas que sufrió.

Según explicó su dueño, Zelda presentó fracturas y hemorragias internas que obligaron a los veterinarios a intervenir quirúrgicamente para extraer parte de su bazo y estabilizarla.

“Le tuvieron que operar por sangrado interno y quitar parte del bazo”, indicó.

Aunque la mascota permanece estable, todavía requiere atención médica por otras lesiones derivadas del fuerte impacto.

La presión ejercida en redes sociales y las gestiones adelantadas por la familia permitieron establecer contacto con la mujer que acompañaba al conductor al momento del accidente.

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Según el denunciante, gracias a esa información se logró identificar plenamente a quien conducía la camioneta. La familia anunció que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue el caso y el responsable responda por los daños causados.

El hecho ha despertado una ola de rechazo entre ciudadanos y defensores de animales, quienes exigen mayor responsabilidad vial y sanciones ejemplares frente a este tipo de situaciones.

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