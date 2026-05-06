Un nuevo hecho de inseguridad se registró en el barrio Samper Mendoza, en la localidad de Los Mártires, donde un intento de asalto a un establecimiento comercial derivó en un intercambio de disparos entre delincuentes y la Policía, dejando como saldo un uniformado lesionado y dos personas capturadas.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: “Me drogaron”: joven lanzó alerta por modalidad de robo en Transmilenio)

De acuerdo con información oficial de la Policía Nacional, el caso ocurrió cuando dos hombres, de 28 y 29 años, ingresaron de forma violenta a un supermercado con un arma de fuego, con la intención de cometer un hurto.

La rápida reacción de las patrullas de vigilancia permitió frustrar el robo. Al notar la presencia de los uniformados, los sospechosos emprendieron la huida, lo que desencadenó una persecución que terminó en un cruce de disparos en vía pública.

Lee También

Durante el procedimiento, uno de los policías resultó herido, aunque no se han revelado detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

El operativo culminó con la captura de los dos presuntos responsables, así como la incautación de un arma traumática modificada calibre 9 milímetros y la inmovilización de la motocicleta en la que se movilizaban. Según reportes de las autoridades, el vehículo fue posteriormente incinerado por miembros de la comunidad en medio de la reacción al hecho.

(Vea también: Robaron y secuestraron a abogado en la vía La Mesa: le desocuparon cuentas y lo amarraron)

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por delitos como tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, entre otros cargos que se determinen en el avance de la investigación.

El hecho vuelve a poner en evidencia los retos en materia de seguridad en esta zona de la capital, mientras las autoridades continúan adelantando operativos para contrarrestar el accionar de estructuras delincuenciales.

* Pulzo.com se escribe con Z