Un nuevo caso que genera preocupación entre los usuarios del transporte público se conoció en Bogotá, luego de que una joven identificada como Anna denunciara un presunto intento de robo mediante el uso de una sustancia desconocida en la estación Ricaurte de Transmilenio.

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El hecho, ocurrido el domingo 26 de abril de 2026 en horas de la tarde, fue difundido a través de redes sociales, donde la joven relató los momentos de tensión que vivió y advirtió sobre posibles nuevas modalidades de hurto en el sistema.

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Según su testimonio, hacia las 4:00 p. m. se encontraba esperando la ruta G43 cuando una mujer se le acercó de manera repentina, invadiendo su espacio personal y tocándole el brazo con el pretexto de hacerle una pregunta.

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“Se me acercó demasiado… me tocó el hombro y se me hizo muy extraño”, relató la joven.

Al mismo tiempo, notó la presencia de otras dos personas —un hombre joven y otra mujer— que permanecían cerca sin apartarse. La situación se tornó más tensa cuando llegó el bus, pues, según Anna, los tres individuos se acercaron de forma insistente con la aparente intención de obligarla a abordar.

Ante la situación, la joven decidió no subir al vehículo y alejarse. Fue en ese momento cuando percibió un olor extraño en su brazo, similar a perfume o alcohol.

“Apenas inhalé, me dio muchísimo mareo… mi primera reacción fue: me drogaron”, afirmó.

De acuerdo con su relato, comenzó a sentirse desorientada y con dificultad para reaccionar, por lo que buscó ayuda de inmediato dentro de la estación. Posteriormente, con el apoyo de otras personas, notó la presencia de pequeñas partículas naranjas en su chaqueta, lo que aumentó sus sospechas sobre la posible aplicación de alguna sustancia.

La joven fue auxiliada por una pareja que transitaba por el lugar, quienes la acompañaron mientras solicitaban ayuda. Posteriormente, recibió atención por parte de personal de Transmilenio y uniformados de la Policía presentes en la estación.

“Por favor, no me dejen sola… estaba muy asustada”, recordó.

Aunque presentó mareo intenso, Anna aseguró que no fue víctima de hurto ni sufrió mayores afectaciones, lo que atribuye a haber reaccionado rápidamente y a la ayuda recibida.

#denunciapublica #alerta #modalidaddehurto #bogota ♬ sonido original – 𝔸𝕟𝕟𝕒 @annaaa_mcss ⚠️ ALERTA en TransMilenio Bogotá ⚠️ Hago este video para alertar a todos: 26 de Abril del 2026 Hoy quiero hacer una denuncia pública sobre algo que me pasó en la estación Ricaurte de TransMilenio en Bogotá. A las 4 de la tarde estaba sola esperando el G43 hacia San Mateo, cuando una mujer de aproximadamente 40 años se me acercó demasiado y me tocó el brazo con la excusa de hacerme una pregunta. Al mismo tiempo, había dos personas más muy cerca de mí, un hombre joven y una mujer, que nunca se alejaron. Cuando llegó el bus, los tres me rodearon completamente por ambos lados e intentaron hacerme subir. En ese momento se hicieron señales entre ellos. Ahí entendí que algo no estaba bien. Decidí no subirme. Después sentí un olor extraño en mi brazo, como a perfume o alcohol, y empecé a marearme muy fuerte. Mi reacción fue salir corriendo a buscar ayuda y pedirle a unas personas que no me dejaran sola porque sentía que me habían drogado. Gracias a esas personas y al personal de TransMilenio pude recibir ayuda y contactar a mi familia. Hago este video para alertar a todos: ⚠️ Si alguien se te acerca demasiado y te toca, aléjate. ⚠️ Si varias personas te rodean, no te subas al bus. ⚠️ Confía en tu instinto, incluso si no estás segura. ⚠️ Pide ayuda de inmediato, no te quedes sola. Esto no fue coincidencia. Cuídense mucho, especialmente si están solos. Gracias a todo el personal de Transmilenio y policía ⚠️🥺🙏 Gracias a Diosito por llevarme bien a casa pese a todo 🥺🙏 #transmilenio

Alerta por posibles nuevas modalidades de robo

El caso coincide con advertencias que han circulado en redes sociales sobre el uso de sustancias para generar desorientación en las víctimas y facilitar robos. Este tipo de prácticas, según se ha advertido, podrían implicar contacto físico o la inhalación de químicos que afectan la capacidad de reacción.

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Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre el tipo de sustancia que habría sido utilizada en este caso.

A partir de su experiencia, la joven hizo un llamado a los usuarios del sistema, especialmente a quienes se movilizan solos, a mantenerse alerta frente a comportamientos sospechosos.

“Confíen en el instinto… si algo se siente raro, aléjense y pidan ayuda”, recomendó.

El testimonio continúa circulando en redes como una advertencia ciudadana que invita a extremar las precauciones dentro del sistema de transporte masivo de la capital

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