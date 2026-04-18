Tesla ha llegado pisando fuerte en el país, pues en principio, cuando se rumoreaba su aterrizaje, muchas personas creían que los vehículos iban a salir por un ojo de la cara, pero la realidad es que los precios son bastante competitivos con otros modelos que ya son muy reconocidos en Colombia.

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Por eso mismo, esta marca ha vendido una gran cantidad de unidades en las principales ciudades de Colombia, por lo que cada vez es más normal ver estos vehículos rondando por las calles.

Sin embargo, al ser tan llamativos, aparece el principal problema que hay en el país y es el de la inseguridad, pues los delincuentes están al acecho para quedarse con las partes de estos automóviles.

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Eso, de hecho, fue lo que ocurrió en Cali hace unas horas, pues un video compartido en las redes sociales dejó en evidencia que un ladrón se acerca al vehículo, saca herramienta y comienza a desatornillar el espejo para robárselo. Este es el video en cuestión:

Ahora, con lo que no contaba el delincuente es que estos carros, al ser tan tecnológicos, cuentan con sensores, cámaras y demás repartidos por todo el chasis, por lo que su cara quedó completamente capturada para que la Policía comience con la investigación y la búsqueda del sujeto.

Es más, dicho video puede ser utilizado como prueba irrefutable en caso de que se necesite judicializar al delincuente. El problema es que se dé con la captura, lo cual puede tardar incluso varios meses.

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Por eso mismo, lo que se les recomienda a los dueños de estos vehículos u otros de cualquier marca es que aseguren bien todos los componentes del automóvil para que los delincuentes no puedan quedarse con ellos y luego comercializarlos en sitios no oficiales.

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